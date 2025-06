Υεμένη: Οι Χούθι διαμηνύουν ότι θα παρέμβουν για να υποστηρίξουν το Ιράν στη σύγκρουση με το Ισραήλ

Κορυφαίος αξιωματούχος των Χούθι δήλωσε την Τρίτη (17/6) στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera Mubasher ότι οι υεμενίτες αντάρτες θα παρέμβουν για να υποστηρίξουν το Ιράν στην στρατιωτική αντιπαράθεσή του με το Ισραήλ, όπως έκαναν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους της Γάζας.

Ο Μοχάμεντ αλ Μπουχάιτι, μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθι, δήλωσε πως το κίνημα συντονίζεται με την Τεχεράνη καθώς κλιμακώνεται η στρατιωτική αντιπαράθεσή του Ιράν με το Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι οι Χούθι ανακοίνωσαν την Κυριακή πως εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, αναφέροντας για πρώτη φορά πως ενήργησαν σε συντονισμό με την ηγεσία του Ιράν.

Houthis:

“We emphasize to everyone that in the event of any aggression against an Arab or Muslim country, there will be a certain Yemeni response. We will intervene to support Iran against Zionist aggression, just as we supported our brothers in Gaza.” pic.twitter.com/izYkBaoLDX

