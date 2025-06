ΗΠΑ: Ο Τραμπ θεωρεί ότι το Ιράν «βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου» κόντρα στις εκτιμήσεις της επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Τρίτη (17/6) την εκτίμηση της διευθύντριας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (DNI) Τάλσι Γκάμπαρντ ότι το Ιράν δεν αναπτύσσει πυρηνικά όπλα, αντικρούοντας δημοσίως την επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του για πρώτη φορά από την έναρξη της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να υιοθετεί την αιτιολόγηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, αφού ο ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε πως η Τεχεράνη είναι στα πρόθυρα απόκτησης πυρηνικού όπλου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One) κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από τη σύνοδο κορυφής της G7 στον Καναδά, ο Τραμπ ρωτήθηκε πόσο κοντά θεωρεί πως βρίσκεται το Ιράν στην απόκτηση πυρηνικού όπλου. «Πολύ κοντά», απάντησε.

Iran was “very close to having” a nuclear weapon, says US President Donald Trump pic.twitter.com/74DF2panXl

