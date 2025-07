Υεμένη: Νέα ισραηλινά πλήγματα στο λιμάνι Χοντάιντα – «Οι Χούθι θα πληρώσουν βαρύ τίμημα» προειδοποιεί ο υπουργός Άμυνας

Επιθέσεις σε στόχους των Χούθι στο λιμάνι Χοντάιντα της Υεμένης εξαπέλυσε η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς.

«Ο στρατός αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα κάθε προσπάθεια αποκατάστασης της τρομοκρατικής υποδομής που είχε προηγουμένως πληγεί», ανέφερε ο Κατζ.

Η επίθεση στο κρίσιμο λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας έρχεται ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι, οι οποίοι -στο πλαίσιο συμπαράστασης στους Παλαιστινίους- έχουν βάλει στο στόχαστρο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

BREAKING: Attacks are being carried out by the Israeli army on Yemen’s Hodeidah’s port, reports Israeli media.



«Όπως έχω ξεκαθαρίσει: η τύχη της Υεμένης είναι η ίδια με εκείνη της Τεχεράνης. Οι Χούθι θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για την εκτόξευση πυραύλων κατά του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), τα αεροπορικά πλήγματα κατέστρεψαν «στρατιωτική υποδομή του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι».

The Israeli army: We targeted fuel tanks and engineering vehicles working on restoring infrastructure at the Hodeidah port in Yemen#Hodeidah #Yemen @AsharqNewsBrk #Breaking https://t.co/W1dysFK7en pic.twitter.com/fmxCQDfRQB

— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 21, 2025