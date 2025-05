Υεμένη: Ισραηλινή επίθεση κατά των Χούθι στο λιμάνι της Χοντάιντα

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ επιτέθηκαν στο λιμάνι Χοντάιντα της Υεμένης, αφού αραβόφωνος εκπρόσωπος τους προειδοποίησε τους κατοίκους τριών λιμένων υπό τον έλεγχο των Χούθι να απομακρυνθούν εσπευσμένα από αυτά, ανέφερε το βράδυ της Κυριακής (11/5) το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης του κινήματος ανταρτών που πρόσκειται στο Ιράν.

Η επίθεση ανακοινώθηκε λίγη ώρα αφού ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε τους κατοίκους των λιμένων Ρας Ίσα, Χοντάιντα και Σαλίφ να απομακρυνθούν εσπευσμένα «για τη δική τους ασφάλεια» μέχρι νεοτέρας επειδή οι εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιούνται «από το καθεστώς των τρομοκρατών Χούθι».

The IDF has issued an “urgent” evacuation warning for three Houthi-controlled ports in Yemen, ahead of possible airstrikes.

In a post on X, the IDF’s Arabic-language spokesman Col. Avichay Adraee warns those at the Ras Isa, Hodeidah, and Salif ports on the western coast to… pic.twitter.com/j7CJ9D0M8O

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 11, 2025