«Ξύπνησε» ξανά το ηφαίστειο της Αίτνα εκτοξεύοντας μεγάλες ποσότητες λάβας και τέφρας – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μία νέα, ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη σημειώθηκε κατά τις νυχτερινές ώρες της Δευτέρας (12/5) στο ηφαίστειο Αίτνα, στη νότια Ιταλία, ενεργοποιώντας και πάλι το πιο δραστήριο ηφαίστειο της ηπειρωτικής Ευρώπης. Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από έντονες εκρήξεις, εκτόξευση λάβας και σχηματισμό σύννεφου τέφρας, το οποίο μετακινήθηκε προς τις ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές.

Η νέα δραστηριότητα ξεκίνησε από τον νοτιοανατολικό κρατήρα και περιλάμβανε συχνές, εκρηκτικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Catania Today. Κατά την έκρηξη, δύο μικρές ροές λάβας κινήθηκαν προς νότο και ανατολή, ενώ πυκνό σύννεφο τέφρας σκέπασε την ατμόσφαιρα, προκαλώντας πτώσεις τέφρας στη Zafferana Etnea.

VIDEO — Mount Etna, Europe’s tallest active volcano, erupted overnight Monday, spewing ash and lava over Sicily’s landscape in latest display of volcanic activity pic.twitter.com/f9tVBmxBoG

— Daily Sabah (@DailySabah) May 13, 2025