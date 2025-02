WSJ: Ζητούν απαγόρευση πτήσεων ελικοπτέρων στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου Ronald Reagan

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) θέλει να απαγορευτεί μόνιμα σε ελικόπτερα να πλησιάζουν εμπορικά αεροσκάφη που βρίσκονται στη φάση της προσγείωσης ή της απογείωσης στον εναέριο χώρο του εξαιρετικά πολυάσχολου αεροδρομίου Ronald Reagan της πρωτεύουσας των ΗΠΑ, της Ουάσιγκτον, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές για τις προθέσεις του φορέα.

Το αίτημα αυτό ακολουθεί τη σύγκρουση αεροπλάνου της γραμμής σε κάθοδο για να προσγειωθεί με στρατιωτικό ελικόπτερο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε συνολικά 67 ανθρώπους την 29η Ιανουαρίου. Επρόκειτο για το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα στη χώρα τις τελευταίες δυο δεκαετίες.

GA Pilots: The FAA has issued a Notice to Air Mission (NOTAM) for airspace near Ronald Reagan Washington National Airport. Pilots are strongly encouraged to check NOTAMs prior to flight. Learn more at https://t.co/Mx9c9riqWl pic.twitter.com/LjODH0xxBg

— The FAA ✈️ (@FAANews) February 1, 2025