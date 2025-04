Washington Post: Ο Μασκ ζητεί από τον Τραμπ να πάρει πίσω τους δασμούς

Ο Έλον Μασκ απηύθυνε άμεσες εκκλήσεις προς τον Ντόναλντ Τραμπ για να ανακαλέσει τους νέους, σαρωτικούς δασμούς σε εισαγωγές από την Κίνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τους δασμούς 104% στις κινεζικές εισαγωγές, ο επικεφαλής της Tesla όχι μόνο κατέφυγε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει τη διαφωνία του, αλλά επιχείρησε να παρέμβει απευθείας μέσω εκκλήσεων προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Δύο άτομα με γνώση των ιδιωτικών συνομιλιών, που μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, επιβεβαίωσαν την παρέμβαση του Μασκ.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, οι προσπάθειες αυτές απέβησαν άκαρπες.

Ο Τραμπ, παρότι αρχικά φάνηκε ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις, τελικά επέμεινε στην πολιτική του, συνεχίζοντας τις ανακοινώσεις για επιπλέον δασμούς μετά το πρώτο κύμα 34% (+20% που είχε ήδη εξαγγείλει) που προανήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ συγκρούεται με την κυβέρνηση Τραμπ για το ζήτημα των δασμών. Το 2020, η Tesla είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της τότε κυβέρνησης, αμφισβητώντας παλαιότερους δασμούς. Παρότι αρχικά είχε στηρίξει τις κινήσεις αυτές, στη συνέχεια φέρεται να άλλαξε στάση, εκφράζοντας την ενόχλησή του στους συνεργάτες του για την απόφαση.

Η αγωγή προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τους συντηρητικούς, που κατηγόρησαν τον Μασκ ότι είναι υπερβολικά φιλικός προς το Πεκίνο και υπονομεύει τη στρατηγική «Πρώτα η Αμερική» (America First) του Τραμπ.

Καθώς οι νέοι δασμοί βρίσκονται προ των πυλών, αρκετοί σύμμαχοι του Μασκ στον επιχειρηματικό και τεχνολογικό κόσμο βρίσκονται επίσης σε αναβρασμό.

Ο επενδυτής και στενός φίλος του Μασκ, Joe Lonsdale, δήλωσε: «Υποστήριξα στους φίλους μου στην κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες ότι οι δασμοί θα πλήξουν περισσότερο τις αμερικανικές εταιρείες παρά τις κινεζικές».

Η Washington Post αναφέρει ότι μια ομάδα επιχειρηματιών επιχειρεί να συγκροτήσει μια άτυπη συμμαχία προκειμένου να πιέσει την κυβέρνηση Τραμπ για μια πιο μετριοπαθή εμπορική πολιτική.

Ελπίζουν ότι ο Τραμπ θα λάβει υπόψη τις απόψεις του υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, και θα μετριάσει τη στάση του. Ωστόσο, η παρουσία του υπουργού Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ -ο οποίος παλαιότερα θεωρούνταν σύμμαχος του Μασκ- φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα.

Ο Λούτνικ έχει εξελιχθεί σε ένθερμο υποστηρικτή του προστατευτισμού, περιπλέκοντας τις προσπάθειες αλλαγής πορείας.

Όλα αυτά εκτυλίσσονται σε μια ευάλωτη χρονική συγκυρία για τον Μασκ και την Tesla. Η ζήτηση για τα ηλεκτρικά οχήματα της εταιρείας έχει υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες, με πολλούς αναλυτές να αποδίδουν μέρος της πτώσης στην αυξημένη πολιτική έκθεση του ίδιου του Μασκ.

«Η Tesla έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε ένα πολιτικό σύμβολο», σχολιάσε ο Dan Ives από τη Wedbush Securities.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Μασκ φάνηκε να κάνει ένα βήμα συμφιλίωσης. Αναδημοσίευσε ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, ο οποίος υπερασπιζόταν τους δασμούς επικαλούμενος αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ο Μασκ σχολίασε απλώς: «Σωστά».



Ο αδελφός του, Κίμπαλ Μασκ —επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla— δεν ήταν το ίδιο μετριοπαθής. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έγραψε: «Ποιος θα το φανταζόταν ότι ο Τραμπ ήταν στην πραγματικότητα ο πιο υπέρ των φόρων Αμερικανός Πρόεδρος εδώ και γενιές; Μέσα από τη στρατηγική των δασμών του, ο Τραμπ έχει εφαρμόσει μια δομική φορολογική πολιτική».

Who would have thought that Trump was actually the most high tax American President in generations.

Through his tariff strategy, Trump has implemented a structural, permanent tax on the American consumer.

Even if he is successful in bringing jobs on shore through the tariff…

— 𝙺𝚒𝚖𝚋𝚊𝚕 𝙼𝚞𝚜𝚔 🤠 (@kimbal) April 7, 2025