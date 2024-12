Washington Post: Η Ουκρανία βοήθησε τους αντάρτες της Συρίας με drones

Οι Σύροι αντάρτες παρέλαβαν περίπου 150 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και άλλη υποστήριξη από Ουκρανούς πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών τον περασμένο μήνα, λίγες εβδομάδες πριν από την προέλασή τους που οδήγησε στην ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, την περασμένη Κυριακή (8/12), σύμφωνα με την Washington Post.

Επικαλούμενη πηγές που έχουν γνώση της στρατιωτικής δραστηριότητας της Ουκρανίας, η εφημερίδα ανέφερε ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών έστειλαν περίπου 20 χειριστές drones και περίπου 150 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πριν από 4-5 εβδομάδες, για να βοηθήσουν την οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS).

