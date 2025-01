Βρετανία: Θρίλερ με υποβρύχιο που αναδύθηκε ξαφνικά δίπλα σε ρωσικό πλοίο – Άλλαξαν οι κανόνες εμπλοκής του Βρετανικού Ναυτικού

Ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο εγκατέλειψε τα χωρικά ύδατα της Βρετανίας, όταν ένα υποβρύχιο του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού αναδύθηκε ξαφνικά δίπλα του σε μια επίδειξη δύναμης, όπως αποκάλυψε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας. Το ρωσικό πλοίο εκδιώχθηκε ουσιαστικά από τα βρετανικά ύδατα και βρήκε καταφύγιο στην Μεσόγειο, αλλά τώρα επιστρέφει και το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, αποφάσισε να αποκαλύψει την υπόθεση.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας John Healey δήλωσε στους βουλευτές ότι ενέκρινε μια αποστολή με στόχο το ρωσικό Yantar, λέγοντας ότι αυτό “περιφερόταν πάνω από κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές του Ηνωμένου Βασιλείου” εκείνη τη στιγμή.

Το σκάφος πήγε παρακολουθούμενο από σκάφη επιφανείας και αεροσκάφη της RAF, ως τα στενά του Γιβραλτάρ, μετά την αιφνίδια ανάδυση βρετανικού υποβρυχίου δίπλα του, στην Βόρεια Θάλασσα. Το περιστατικό έγινε τον Νοέμβριο.

Τώρα, το ρωσικό πλοίο βγήκε από την Μεσόγειο και πραγματοποιεί το ταξίδι της επιστροφής, μέσω της Μάγχης, υπό τη σκιά και πάλι πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας, όπως ειπώθηκε στο κοινοβούλιο.

Πρόκειται για το τελευταίο περιστατικό στο οποίο ρωσικά πλοία έχουν κατηγορηθεί για ύποπτη συμπεριφορά. Σχεδόν 200 ναύτες του Ναυτικού της Βρετανίας ανακλήθηκαν την ημέρα των Χριστουγέννων, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν για να παρακολουθήσουν σωρεία ρωσικών πολεμικών πλοίων που εντοπίστηκαν στη Βόρεια Θάλασσα και τη Μάγχη.

Η φρεγάτα HMS Somerset απέπλευσε την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου, για να παρακολουθεί την κορβέτα RFS Soobrazitelny και δύο σκάφη υποστήριξης, το MV Sparta II και το MV General Skobelev για σχεδόν 500 μίλια.

Ο John Healey δήλωσε σήμερα στους βουλευτές: “Ήθελα επίσης ο Πρόεδρος Πούτιν να ακούσει αυτό το μήνυμα: Σας βλέπουμε, ξέρουμε τι κάνετε και δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε ισχυρή δράση για την προστασία αυτής της χώρας”.

“Το πλοίο εντοπίστηκε να περιφέρεται πάνω από κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές του Ηνωμένου Βασιλείου. Για να αποτρέψω κάθε πιθανή απειλή, πήρα τότε μετρημένα μέτρα ως μέρος μιας σαφούς άμεσης απάντησης στο ρωσικό σκάφος. Τα αεροσκάφη ναυτικής περιπολίας της RAF μαζί με τα HMS Cattistock, HMS Tyne και RFA Proteus αναπτύχθηκαν για να παρακολουθούν κάθε κίνηση του Yantar”, είπε ο Βρετανός υπουργός και πρόσθεσε:

“Σήμερα, ήθελα επίσης να επιβεβαιώσω στη Βουλή ότι επέτρεψα σε ένα υποβρύχιο του Βασιλικού Ναυτικού, αυστηρά ως αποτρεπτικό μέτρο, να αναδυθεί κοντά στο Yantar για να καταστήσω σαφές ότι παρακολουθούσαμε κρυφά κάθε κίνησή του. Το πλοίο έφυγε στη συνέχεια από τα βρετανικά ύδατα χωρίς περαιτέρω παραμονή και κατέπλευσε στη Μεσόγειο. Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής, πρόκειται για ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο που χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών και τη χαρτογράφηση των κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών του Ηνωμένου Βασιλείου”, είπε.

“Το Yantar εισήλθε στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του Ηνωμένου Βασιλείου περίπου 45 μίλια από τις βρετανικές ακτές πάλι την Δευτέρα. Τις τελευταίες δύο ημέρες το Βασιλικό Ναυτικό έχει αναπτύξει τα HMS Somerset και HMS Tyne για να παρακολουθούν το σκάφος κάθε λεπτό που περνάει μέσα από τα ύδατά μας”, κατέληξε ο Βρετανός υπουργός.

Ο σκιώδης υπουργός Άμυνας Τζέιμς Κάρτλιτζ δήλωσε ότι υποστηρίζει τη διαφάνεια της κυβέρνησης όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ρωσική ναυτική απειλή. Ο ίδιος είπε ότι η συντηρητική αντιπολίτευση στέκεται “πλάι-πλάι” με τους Εργατικούς όσον αφορά την προσέγγισή τους.

Ο Κάρτλιτζ ήταν κατηγορηματικός: “Χαιρετίζουμε αυτή τη διαφάνεια, διότι είναι κρίσιμο για την πολεμική μας ετοιμότητα … να πούμε στο βρετανικό κοινό την αλήθεια για τη σοβαρή φύση της ρωσικής απειλής και για το τι θα σημαίνει αυτό αναπόφευκτα για τις δημόσιες δαπάνες για την άμυνα.

Χαιρετίζω ιδιαίτερα την αλλαγή στους κανόνες εμπλοκής του Βασιλικού Ναυτικού. Αυτό στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στον Πούτιν ότι δεν θα μας εκφοβίσει και ότι αν ο στόχος του είναι να συνεχίσει να διευρύνει τα όρια της κακόβουλης δραστηριότητας στα νερά μας και σε αυτά που βρίσκονται κοντά μας, θα απαντήσουμε”, κατέληξε ο Συντηρητικός βουλευτής.

