Βρετανία – Στάρμερ: «Το έργο μας είναι επείγον και αρχίζει τώρα» – Οι πρώτες δηλώσεις του νέου πρωθυπουργού

Ο νέος πρωθυπουργός στην Βρετανία, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η χώρα χρειάζεται να ανακαλύψει και πάλι την ταυτότητά της και να προχωρήσει σε μια ευρύτερη επανεκκίνηση, στις πρώτες του δηλώσεις έξω από το νέο του γραφείο, στο Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, υποσχόμενος να προσπαθήσει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην πολιτική και να υπηρετήσει όλους τους ψηφοφόρους.

Στην πρώτη ομιλία του ο Στάρμερ, που έγινε δεκτός στην Ντάουνινγκ Στριτ από μεγάλο πλήθος υποστηρικτών του, αφού εκλήθη επίσημα από τον βασιλιά Κάρολο να σχηματίσει κυβέρνηση, μίλησε για μια μετριοπαθή πολιτική με στόχο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων που έχει διαρραγεί.

«Είναι σίγουρα ξεκάθαρο σε όλους ότι η χώρα μας χρειάζεται μια μεγαλύτερη επανεκκίνηση, να ανακαλύψει εκ νέου ποιοι είμαστε, διότι ανεξάρτητα από το πόσο ισχυρές είναι οι καταιγίδες της ιστορίας, ένα από τα μεγαλύτερα ισχυρά στοιχεία αυτού του έθνους ήταν ανέκαθεν η ικανότητά μας να κινηθούμε σε πιο ήρεμα νερά», δήλωσε.

«Αυτό εξαρτάται από τους πολιτικούς, ιδιαίτερα αυτούς που τάσσονται υπέρ της σταθερότητας και της μετριοπάθειας, όπως εγώ».

«Μας δώσατε μια ξεκάθαρη εντολή. Και θα τη χρησιμοποιήσουμε για να επιφέρουμε την αλλαγή», πρόσθεσε.

Με σεβασμό και ταπεινότητα, σας καλώ όλους να συμμετάσχετε σε αυτή την κυβέρνηση υπηρεσιών στην αποστολή της εθνικής ανανέωσης.

“Το έργο μας είναι επείγον και το ξεκινάμε σήμερα”.

🚨 BREAKING: Keir Starmer’s first speech as Prime Minister of the United Kingdom pic.twitter.com/FWPT3gerdI

— Politics UK (@PolitlcsUK) July 5, 2024