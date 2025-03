Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον λαό της Μιανμάρ

Ο βασιλιάς Κάρολος εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στον λαό της Μιανμάρ, μετά τον ισχυρό σεισμό που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 1.600 ανθρώπους στη χώρα αυτή.

Απευθυνόμενος στον «λαό της Μιανμάρ», της πρώην βρετανικής αποικίας, ο 76χρονος μονάρχης δήλωσε ότι ο ίδιος και η βασίλισσα Καμίλα είναι «σοκαρισμένοι και θλιμμένοι» από την τραγωδία.

A message of condolence from His Majesty The King to the people of Myanmar following the devastating earthquake. pic.twitter.com/0Lfx9iBmMX

