Βρετανία: Ο Στάρμερ καλεί τους συμμάχους της Ουκρανίας να αυξήσουν τις δωρεές όπλων μακράς εμβέλειας

Enikos Newsroom

διεθνή

Βρετανία: Ο Στάρμερ καλεί τους συμμάχους της Ουκρανίας να αυξήσουν τις δωρεές όπλων μακράς εμβέλειας

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ έχει σκοπό να καλέσει σήμερα τις χώρες μέλη της λεγόμενης συμμαχίας των προθύμων, που υποστηρίζουν την Ουκρανία, να «αυξήσουν τις δωρεές» οπλικών συστημάτων μακράς εμβέλειας στο Κίεβο κατά τη διάρκεια συνάντησης που οργανώνεται στο Λονδίνο, με παρόντα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Γκάφα Στάρμερ: Νόμιζε ότι ο Τραμπ τον προσκάλεσε να μιλήσει αλλά τον «άφησε σύξυλο» – «Έλα εδώ, φίλε μου»

Η συνάντηση αυτή είναι προγραμματισμένο να γίνει το απόγευμα της Παρασκευής, την επομένη της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχε επίσης ο ουκρανός πρόεδρος

Αναμένονται επίσης στη βρετανική πρωτεύουσα η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντεριξεν, ο ομόλογός της της Ολλανδίας Ντικ Σχοφ και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε, σύμφωνα με δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του κ. Στάρμερ.

Άλλοι είκοσι ηγέτες – ανάμεσά τους θα είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν – αναμένεται να συμμετάσχουν στις συνομιλίες μέσω βιντεοσυνδέσεων, ανέφερε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Στη συμμαχία των προθύμων αυτή συμμετέχουν 26 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές. Την συνδιευθύνουν οι κ.κ. Στάρμερ και Μακρόν.

«Ο πρωθυπουργός αναμένεται να καλέσει τους ηγέτες να βάλουν την Ουκρανία στην ισχυρότερη δυνατή θέση καθώς πλησιάζει ο χειμώνας», εξήγησαν οι υπηρεσίες του στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν.

Πέρα από την ενίσχυση των κυρώσεων στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες ο κ. Στάρμερ θα καλέσει τους εταίρους του να «τελειώσουν τη δουλειά με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ρωσικοί πόροι για να αποδεσμευτούν δισεκατομμύρια προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η ουκρανική άμυνα και να αυξήσουν τις δωρεές (οπλικών) συστημάτων μακράς εμβέλειας».

Οι ευρωπαίοι προμηθεύουν ήδη πυραύλους συγκριτικά μεγάλης εμβέλειας στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ιδίως γαλλικούς SCALP και βρετανικούς Storm Shadow, αλλά σε μικρές ποσότητες.

Η Ουκρανία, που παράγει κι αυτή κάποιους πυραύλους του τύπου αυτού (Neptune, Flamingo) ζητεί αντίθετα επίμονα, χωρίς επιτυχία, γερμανικούς πυραύλους Taurus. Ενώ οι ΗΠΑ αρνούνται ως τώρα να παραδώσουν πυραύλους Tomahawk, όπως ήλπιζε ο κ. Ζελένσκι.

Ο κ. Στάρμερ αναμένεται ακόμη να ανακοινώσει «επιτάχυνση» του βρετανικού προγράμματος κατασκευής 5.000 πυραύλων προορισμένων για την άμυνα της Ουκρανίας.

Κάπου 140 από αυτούς τους «ελαφρείς πυραύλους πολλαπλών ρόλων» αναμένεται να παραδοθούν μέσα στον χειμώνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τρίζετε τα δόντια σας στον ύπνο; Ποια μπορεί να είναι τα αίτια και τι να κάνετε

Ο εμβολιασμός σώζει ζωές- η ενημέρωση ενδυναμώνει

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Πιστώθηκαν νέες επιδοτήσεις σε 1.392 δικαιούχους

Παπασταύρου: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για το αμερικανικό Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

Έρχονται τα username στο WhatsApp – Ετοιμαστείτε να κάνετε κράτηση για το δικό σας όνομα χρήστη

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
04:25 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Φον ντερ Λάιεν: Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 παρέχει κάλυψη 360 μοιρών

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 παρέχει κάλυψη 360 μοιρών», δήλωσε η Πρό...
03:55 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Αλαμπάμα: Εκτέλεση θανατοποινίτη με άζωτο για δολοφονία το 1993 λόγω χρέους ναρκωτικών

Ο Άντονι Μποϊντ, 54 ετών, εκτελέστηκε την Πέμπτη (23/10) στο Καταστατικό Ίδρυμα William C. Hol...
03:10 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Μέση Ανατολή: Τέσσερις νεκροί σε νέα ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον ανατολικό και νότιο Λίβανο, ...
00:55 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει βέβαιος πως το Ισραήλ δεν πρόκειται να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τα σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης που εξετάστ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς