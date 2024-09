Βρετανία: Ισόβια φυλάκιση σε δύο 13χρονους για τη δολοφονία 19χρονου με ματσέτα – «Δύσκολο να το πιστέψει κανείς» λέει ο πρωθυπουργός

Οι νεότεροι δολοφόνοι στη Βρετανία, ηλικίας 13 ετών σήμερα, καταδικάστηκαν σε ισόβια φυλάκιση για τη δολοφονία του 19χρονου Shawn Seesahai με ματσέτα.

Οι δολοφόνοι ήταν 12 ετών, όταν επιτέθηκαν σκότωσαν το θύμα. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο Shawn Seesahai δέχτηκε επίθεση αρχικά στον ώμο από τον μικρότερο από τους δύο κατηγορούμενους, ο οποίος φέρεται να είχε μαζί του μίας ματσέτα, με λεπίδα μήκους 42,5 εκατοστών.

Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι τον χτύπησαν, τον κλώτσησαν, τον πάτησαν και κυριολεκτικά τον έσφαξαν με το μαχαίρι.

Ο φίλος του 19χρονου θύματος είπε στη δίκη ότι αναγκάστηκε να τρέξει μακριά για τη ζωή του, ενώ το θύμα σκόνταψε καθώς προσπαθούσε να ξεφύγει από τα αγόρια.

Φέρεται να είχε προηγηθεί διαφωνία μεταξύ του θύματος και των δραστών για το ποιος θα κάθονταν σε ένα παγκάκι του πάρκου.

Οι ανήλικοι δολοφόνοι, θεωρούνται οι νεότεροι κατηγορούμενοι που καταδικάστηκαν για φόνο στη Βρετανία από τότε που ο Robert Thompson και ο Jon Venables, και οι δύο τότε 11 ετών, κρίθηκαν ένοχοι το 1993 για τη δολοφονία του δίχρονου James Bulger. Σήμερα οι δυο 13χρονοι φυλακίστηκαν, με ελάχιστη ποινή φυλάκισης οκτώ ετών και έξι μηνών ο καθένας πριν να έχουν δικαίωμα για αίτηση ελάττωσης της ποινής τους.

Η δικαστής από την πλευρά της είπε ότι υπήρχε «ελάχιστο προηγούμενο» για την υπόθεση και ότι τα αγόρια θεωρούνται οι νεότεροι δολοφόνοι με μαχαίρι στη χώρα. Μάλιστα, αποφάσισε έπειτα από τη δίκη ότι δεν θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία των κατηγορουμένων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια τους. Μάλιστα, στα δύο αγόρια επετράπη να βγουν από το εδώλιο και να καθίσουν δίπλα σε συγγενείς στην πίσω σειρά του δικαστηρίου.

Η οικογένεια του θύματος, η οποία αναγκάστηκε να λάβει δάνειο για να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Ανγκουίλα για να παρακολουθήσει την 20ήμερη δίκη, παρακολούθησε την ακροαματική διαδικασία της καταδίκης μέσω βιντεοκλήσης, καθώς δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να επιστρέψει στην Αγγλία. Μια δήλωση που διαβάστηκε στο δικαστήριο ανέφερε: «Η απώλεια ενός παιδιού είναι ο χειρότερος εφιάλτης των γονέων. Για να τα καταγράψω όλα σε μια δήλωση για το πώς έχει επηρεάσει τη ζωή μας θα χρειαζόμουν περισσότερο από μια μέρα για να τα διαβάσω. Έχει αφήσει ένα τεράστιο κενό στο στομάχι μας που τίποτα δεν μπορεί να γεμίσει, είμαστε συντετριμμένοι ως οικογένεια, εντελώς συντετριμμένοι και μπερδεμένοι».

Η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα απαγόρευσε την κατοχή μαχαιριών τύπου ζόμπι, νίντζα κλπ. Τα εγκλήματα που αφορούν κοινά μαχαίρια, σπαθιά και μαχαίρια τύπου ζόμπι έχουν σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε πέντε χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας.

Τα στοιχεία που έλαβε το BBC βάσει του νόμου για την ελευθερία της πληροφόρησης έδειξαν ότι το 2023 οι τρεις τύποι όπλων αναφέρονταν σε περισσότερα από 14.000 εγκλήματα που καταγράφηκαν από 32 αστυνομικές δυνάμεις στην Αγγλία και την Ουαλία.

Δήλωση για το περιστατικό – μετά την ανακοίνωση της απόφασης – έκανε και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

«Όταν διάβασα για τη δολοφονία του Shawn Seesahai τον περασμένο Νοέμβριο, έπαθα σοκ. Στα πέντε χρόνια μου ως Διευθυντής της Εισαγγελίας, δεν συνάντησα ποτέ τέτοια υπόθεση. Το ότι ένας τόσο άγριος φόνος θα μπορούσε να γίνει από 12χρονους είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς.

Τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μαχαίρια. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση κατά μέτωπο. Η κυβέρνησή μου έχει δεσμευτεί να μειώσει στο μισό το έγκλημα με μαχαίρι και να πάρει πίσω τους δρόμους μας».

