Βρετανία: Επέτρεψαν σε παιδόφιλο να πάρει άδεια και να κάνει… διακοπές στην Κω – Έχει ομολογήσει την ενοχή του

Ένας Βρετανός παιδόφιλος που παραδέχτηκε την ενοχή του για σεξουαλική κακοποίηση δύο κοριτσιών, επιτράπηκε να έρθει για διακοπές στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να καταδικαστεί. Ο λόγος για τον 48χρονο Μάθιου Τόμσον, ο οποίος πρόκειται να φτάσει σήμερα στην Κω όπου θα παραμείνει για μια εβδομάδα, παρόλο που ενδέχεται να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης. Η εν λόγω απόφαση προκαλεί σοκ και εύλογα ερωτήματα.

Ο 48χρονος Τόμσον, όπως επισημαίνει το BBC, παραδέχθηκε 10 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής επίθεσης και της λήψης άσεμνων εικόνων ενός παιδιού. Ο δικαστής είπε, παρά τις εκκλήσεις του, ότι δεν θα ανακαλέσει την εγγύηση πριν από την καταδίκη στις 18 Νοεμβρίου.

Αφού ο παιδόφιλος ομολόγησε την ενοχή του για τα αδικήματα στο δικαστήριο την Τετάρτη, η δικηγόρος του είπε ότι ο πελάτης της είχε προαγοράσει πακέτο διακοπών στην Κω και θα ήθελε να προχωρήσει με τα σχέδιά του.

Η δικηγόρος υπογράμμισε ότι επρόκειτο να ταξιδέψει σήμερα, Πέμπτη, στην Ελλάδα και να επιστρέψει στη Βρετανία στις 27 Οκτωβρίου. Πρότεινε επίσης ότι θα μπορούσε να έρθει σε επικοινωνία με την αστυνομία του Μπάρνσλεϊ την επόμενη μέρα μετά την άφιξή του.

Είπε στο δικαστήριο ότι είχε ενημερώσει τον πελάτη της ότι θα έπρεπε επίσης να υπογράψει ως σεξουαλικός δράστης στην αστυνομία πριν αναχωρήσει για τις διακοπές του.

Ο δικαστής είπε ότι έθεσε ως προϋπόθεση για την εγγύηση του Τόμσον ότι θα αναφερθεί στην αστυνομία του Μπάρνσλεϊ στις 28 Οκτωβρίου προκειμένου να αποδείξει ότι είχε επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

This man admitted guilty to ten charges, including sexually abusing two girls and taking indecent photographs of a child.

Judge lets him go on a sunny vacation before sentencing, because… paedophiles never reoffend and Kos is child-free?

https://t.co/IWWZe2M0wz

— Dr. Ann Olivarius (@AnnOlivarius) October 19, 2022