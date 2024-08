Βρετανία: 6.000 χιλιάδες αστυνομικοί στους δρόμους υπό τον φόβο νέων ταραχών – Σε ύψιστη επιφυλακή οι αρχές

Παρόλο που η χθεσινή νύχτα ήταν σχετικά ήσυχη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, οι αρχές της Βρετανίας παραμένουν σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας έπειτα από δεκάδες διαδηλώσεις έξω από κέντρα υποδοχής ή δικηγορικά γραφεία που παρέχουν νομική βοήθεια σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο.

Ο δικηγορικός σύλλογος Αγγλίας και Ουαλίας (Law Society of England and Wales) κατήγγειλε «ευθεία επίθεση» κατά του δικηγορικού επαγγέλματος, ενώ η υπουργός Δικαιοσύνης Σαμπάνα Μαχμούντ κατήγγειλε τις απαράδεκτες απειλές κατά των δικηγόρων και προειδοποίησε όσους συμμετέχουν σε τέτοιες ενέργειες ότι «θα πάνε να βρουν τους εκατοντάδες που συνελήφθησαν από την αστυνομία την περασμένη εβδομάδα».

Περίπου 400 συλλήψεις έχουν γίνει από την έναρξη των ταραχών και έχουν απαγγελθεί κατηγορίες κατά 100 ατόμων, ενώ αντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο διώξεων για τρομοκρατική δράση.

Ένας 18χρονος καταδικάσθηκε χθες στο Μάντσεστερ σε φυλάκιση δύο μηνών διότι έσπασε το τζάμι περιπολικού στην πόλη Μπόλτον την Κυριακή. Σύμφωνα με το πρακτορείο PA είναι ο πρώτος που φυλακίσθηκε από το ξέσπασμα του κύματος βίας.

Μετά την ολοκλήρωση και νέας συνεδρίασης της επιτροπής Cobra για την διαχείριση της κρίσης χθες το βράδυ, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, πρώην επικεφαλής της εισαγγελίας της Αγγλίας και της Ουαλίας, δήλωσε ότι αναμένει την επιβολή «βαρειών» ποινών κατά των ταραξιών και διαβεβαίωσε ότι προτεραιότητά του είναι η ασφάλεια του πληθυσμού.

Ηδη από χθες, η αστυνομία του Λονδίνου προειδοποίησε ότι διαθέτει «όλες τις εξουσίες, τις τακτικές και τα εργαλεία για να εμποδίσει νέες σκηνές ταραχών».

#UK is grappling with worst riots in 13 years as protests erupted across Britain against hotels allegedly housing Muslim asylum seekers.

A second hotel in #Tamworth town of #Birmingham was attacked by protesters on Sunday. pic.twitter.com/ib0Gc4fUz0

— Sumit Arora (@kingsumitarora) August 5, 2024