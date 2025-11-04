Βραζιλία: Ρεκόρ μείωσης των εκπομπών αερίων λόγω της επιβράδυνσης της αποψίλωσης των δασών

Η Βραζιλία κατέγραψε το 2024 τη μεγαλύτερη μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε ετήσια βάση από το 2009, κυρίως χάρη στην επιβράδυνση της αποψίλωσης των δασών, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30).

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο του Κλίματος, ένα δίκτυο βραζιλιάνικων ΜΚΟ, οι ακαθάριστες εκπομπές στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής μειώθηκαν κατά 16,7% το 2024 σε σύγκριση με το 2023. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική για την κυβέρνηση του προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος θα φιλοξενήσει τη σύνοδο COP30 από τις 10 Νοεμβρίου στην πόλη Μπελέμ, στην καρδιά του Αμαζονίου.

Το Παρατηρητήριο επεσήμανε ότι «τα νέα δεδομένα αντανακλούν τον αντίκτυπο του γεγονότος πως η κυβέρνηση ανέκτησε τον έλεγχο της αποψίλωσης των δασών», τονίζοντας πως η κατάσταση είχε αφεθεί «εσκεμμένα ανεξέλεγκτη» την περίοδο που κυβερνούσε ο ακροδεξιός προκάτοχος του Λούλα, Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπολσονάρου, η καταστροφή των δασών αυξήθηκε σημαντικά, ιδιαίτερα στον Αμαζόνιο, όπου η πυκνή βλάστηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην απορρόφηση των αερίων του θερμοκηπίου. Από την επιστροφή του Λούλα στην εξουσία το 2023, η αποψίλωση του μεγαλύτερου τροπικού δάσους του πλανήτη μειώνεται σταθερά.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, η αποψίλωση υποχώρησε κατά 11% την περίοδο από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025. Παρά τα θετικά αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς, το Παρατηρητήριο προειδοποίησε ότι «τα δεδομένα για τη βραζιλιάνικη οικονομία το 2025 δεν επιτρέπουν αισιόδοξες προβλέψεις» σχετικά με τη δυνατότητα της χώρας να τηρήσει τους στόχους μείωσης των εκπομπών για το τρέχον έτος.

Παράλληλα, το Παρατηρητήριο άσκησε εκ νέου κριτική στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι ο Λούλα στηρίζει ένα μεγάλης κλίμακας έργο εξόρυξης πετρελαίου σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Αμαζονίου. Το έργο αυτό, σύμφωνα με τους περιβαλλοντολόγους, αντιβαίνει στην προσπάθεια περιορισμού των εκπομπών, καθώς τα ορυκτά καύσιμα αποτελούν τη βασική πηγή παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως.

Η Petrobras, η κρατική εταιρεία πετρελαίου, ξεκίνησε εξερευνητικές γεωτρήσεις τον Οκτώβριο, αφού έλαβε την έγκριση της υπηρεσίας IBAMA, η οποία είναι αρμόδια για την προστασία του περιβάλλοντος. Αντιμέτωπος με τις αντιδράσεις των οικολόγων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων, ο πρόεδρος Λούλα απάντησε ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο θα αξιοποιηθούν για να χρηματοδοτήσουν την ενεργειακή μετάβαση της χώρας.