Βουλγαρία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος Ράντεφ – Τα σενάρια για τον σχηματισμό δικού του κόμματος

  • Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε την παραίτησή του, πυροδοτώντας εικασίες ότι θα σχηματίσει δικό του κόμμα για να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.
  • Εφόσον εγκριθεί η παραίτηση, θα τον αντικαταστήσει προσωρινά η αντιπρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα μέχρι τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών τον προσεχή Νοέμβριο.
  • Η παραίτηση του Ράντεφ σημειώνεται σε μια περίοδο που η Βουλγαρία διανύει ξανά πολιτική κρίση και οδεύει προς τις όγδοες βουλευτικές εκλογές μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι θα παραιτηθεί από το αξίωμά του, πυροδοτώντας εικασίες ότι θα σχηματίσει δικό του κόμμα για να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, μετά την παραίτηση της κυβέρνησης, τον περασμένο μήνα.

Ο Ράντεφ, η θητεία του οποίου θα έληγε υπό κανονικές συνθήκες τον Ιανουάριο του 2027, ανέφερε ότι θα υποβάλει την παραίτησή του στο Συνταγματικό Δικαστήριο αύριο Τρίτη. Εφόσον εγκριθεί, θα τον αντικαταστήσει προσωρινά η αντιπρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα μέχρι τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών, τον προσεχή Νοέμβριο.

Ο Ράντεφ, που είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την πρόσφατη υιοθέτηση του ευρώ, αλλά και τις φιλορωσικές απόψεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος το 2016 και επανελεξέγη το 2021. Δεν έκρυβε ωστόσο τις πολιτικές φιλοδοξίες του, δεδομένου ότι ο πρόεδρος της Βουλγαρίας δεν έχει εκτελεστικές εξουσίες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ιδρύσει κόμμα.

Η παραίτησή του, μια κίνηση αναμενόμενη ευρέως στη Βουλγαρία, σημειώνεται σε μια περίοδο που η χώρα διανύει ξανά πολιτική κρίση και οδεύει προς τις όγδοες βουλευτικές εκλογές μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών. Το κατακερματισμένο κοινοβούλιο που αναδείχτηκε από αυτές τις εκλογές αναμετρήσεις σήμαινε ότι οι νικητές δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν πλειοψηφία και οι περισσότεροι κυβερνητικοί συνασπισμοί ήταν βραχύβιοι.

Η τελευταία κυβέρνηση συνασπισμού παρέμεινε στην εξουσία επί περίπου έναν χρόνο, μέχρι που αναγκάστηκε να παραιτηθεί εν μέσω των διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς και του προϋπολογισμού.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

