ΣΥΡΙΖΑ: Απουσία πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης για στήριξη του αγροτικού κόσμου

«Η σημερινή στάση της κυβέρνησης επιβεβαιώνει με τον πιο καθαρό τρόπο την απουσία πολιτικής βούλησης για την ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολιάζοντας την σημερινή συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό και προσθέτει: «Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού στη γραμμή “ό,τι δώσαμε, δώσαμε” και η προσπάθεια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να περιορίσει τη συζήτηση σε δήθεν “τεχνικά ζητήματα” προσβάλλουν και υποτιμούν τον αγώνα, τα προβλήματα και τις προτάσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων».

Συνεχίζοντας την επίθεση υποστηρίζει ότι «απέναντι σε έναν πρωτογενή τομέα που δοκιμάζεται από το υψηλό κόστος παραγωγής, τις ζωονόσους, τη συρρίκνωση του εισοδήματος, την ανασφάλεια, η κυβέρνηση επιλέγει τη στασιμότητα και την αδιαφορία. Αντί για πολιτικές λύσεις, προτάσσει την επικοινωνιακή διαχείριση και μεταθέτει τις ευθύνες, επιτείνοντας το αίσθημα εγκατάλειψης στην ύπαιθρο».

Επαναλαμβάνει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις: αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά με απόφαση της ΔΕΗ, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία με κάρτα αγρότη, πλήρη αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου και του απολεσθέντος εισοδήματος των κτηνοτρόφων, επιστροφή στους τίμιους αγρότες των ποσών που καταχράστηκαν διάφοροι επιτήδειοι μέσω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, άμεση αναστολή κατασχέσεων και διοικητικών μέτρων για οφειλές, καθώς και καθαρή πολιτική απόρριψη της συμφωνίας Mercosur, που επιβάλλεται να κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο».

Κλείνοντας υπογραμμίζει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στέκεται σταθερά στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων, όχι με λόγια αλλά με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Ο αγροτικός κόσμος δεν ζητά ειδική μεταχείριση. Ζητά δικαιοσύνη, σεβασμό και ένα αξιόπιστο σχέδιο για να μπορέσει να συνεχίσει να παράγει και να ζει με αξιοπρέπεια».