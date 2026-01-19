Ισπανία: Στους 40 οι νεκροί από την σιδηροδρομική τραγωδία – «Δυστυχώς ο αριθμός δεν είναι οριστικός»

Ισπανία: Στους 40 οι νεκροί από την σιδηροδρομική τραγωδία – «Δυστυχώς ο αριθμός δεν είναι οριστικός»

Στους 40 ανέρχονται οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τρένου και την πρόσκρουσή του σε άλλον διερχόμενο στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας, ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας.

«Υπάρχουν επιβεβαιωμένα 40 νεκροί» είπε ο Χουάν Μανουέλ Μορένο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Τις επόμενες 24 με 48 ώρες (…) θα γνωρίζουμε» τον οριστικό απολογισμό αυτού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, συμπλήρωσε.  Το πρωί, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 39 νεκρούς.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Pais, oι τραυματίες είναι περισσότεροι από 100.  41 άτομα νοσηλεύονται και 12 από αυτά βρίσκονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, σύμφωνα με το 112 της Ανδαλουσίας.

Ο υπουργός Μεταφορών, Óscar Puente, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών «δεν είναι οριστικός». Στα δύο τρένα ταξίδευαν περίπου 500 άτομα, 294 στο Iryo Málaga-Madrid και 184 στο Alvia Madrid Huelva.

Ο πρωθυπουργός Pedro Sánchez, κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος από τον τόπο του ατυχήματος.  «Θα βρούμε την αλήθεια», διαβεβαίωσε. Ο Sánchez εγγυήθηκε ότι μόλις γίνει γνωστό τι συνέβη στο ατύχημα, η κυβέρνηση θα το ανακοινώσει.

Η ιταλική εταιρεία που διαχειρίζεται το τρένο που εκτροχιάστηκε ενημέρωσε ότι το συγκεκριμένο τρένο είχε περάσει τον τελευταίο έλεγχο πριν από τέσσερις ημέρες. Ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, δήλωσε ότι συνεχίζονται οι εργασίες στα τρένα και ότι η διαδικασία ταυτοποίησης θα είναι «έντονη, δύσκολη και περίπλοκη».

Η ισπανική Guardia Civil έχει δημιουργήσει γραφεία για τη συλλογή δειγμάτων DNA, προκειμένου να επιταχυνθεί η ταυτοποίηση των θυμάτων στη Μαδρίτη, τη Σεβίλλη, την Κόρδοβα, τη Χουέλβα και τη Μάλαγα.

