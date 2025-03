Βόρεια Μακεδονία: Συνελήφθη ο παραιτηθείς δήμαρχος του Κότσανι

Συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης (20/3), ο προ δύο ημερών παραιτηθείς δήμαρχος του Κότσανι, Λιούπτσο Παπάζοφ, όπως και άλλα δύο άτομα που είχαν διατελέσει τα προηγούμενα χρόνια δήμαρχοι της πόλης αυτής στη Βόρεια Μακεδονία.

Φέρονται να γνώριζαν πως το νυχτερινό κλαμπ, στο οποίο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής ξέσπασε πυρκαγιά από την οποία 59 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, λειτουργούσε παράνομα τα τελευταία δέκα χρόνια που υφίσταται και κάλυπταν την παρανομία αυτή.

The mayor of Kočani, Lupco Papazov, has resigned from his position following the fire that claimed the lives of 59 young people in Kočani.#NorthMacedonia #kocanifire https://t.co/u3wChMZDab

