Βόρεια Μακεδονία: Χιλιάδες στα νεκροταφεία για τις κηδείες των θυμάτων της τραγωδίας στο Κότσανι

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη σε νεκροταφεία στην Βόρεια Μακεδονία για τις κηδείες των 59 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, στην πόλη Κότσανι, μια τραγωδία που είναι η χειρότερη καταστροφή στην χώρα εδώ και δεκαετίες.

Περισσότεροι από 170 τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια συναυλίας την Κυριακή στο μικρό, και μη αδειοδοτημένο κλαμπ “Pulse” στο Κότσανι. Εκατοντάδες άνθρωποι ντυμένοι στα μαύρα και κρατώντας κεριά και λουλούδια συγκεντρώθηκαν μόνο στο νεκροταφείο στο Κότσανι, όπου αυτή την εβδομάδα ανοίχτηκαν τουλάχιστον 30 νέοι τάφοι.

Στην κεφαλή κάθε τάφου, υπάρχει το όνομα του θύματος, γραμμένο σε ένα κομμάτι λευκό χαρτί κολλημένο σε ένα λεπτό ξύλινο ραβδί. Οι ιερείς προσεύχονταν πάνω από τα φέρετρα καθώς αυτά τοποθετούνταν στους τάφους.

“Η πόλη είναι σε κατάσταση σοκ, όλα αυτά τα παιδιά χάθηκαν. Είναι μια τόσο μεγάλη τραγωδία που δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξεπεράσουμε”, δήλωσε ο Luka Anastasov, 60 ετών, καθώς επέστρεφε από τις κηδείες στο. Αντίστοιχες τελετές πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις, σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην πρωτεύουσα Σκόπια, 80 χιλιόμετρα δυτικά του Κότσανι, περίπου 1.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων επιφανών μουσικών, παρακολούθησαν την κηδεία του Andrej Gorgieski, 43 ετών, τραγουδιστή του συγκροτήματος DNK που έδινε συναυλία στο κλαμπ όταν ξέσπασε η πυρκαγιά.

Η τραγωδία έχει καταβάλει ολόκληρη την πόλη του Κότσανι, το οποίο έχει πληθυσμό περίπου 25.000 κατοίκων. Τα περισσότερα καταστήματα και καφετέριες έκλεισαν, καθώς στην χώρα έχει κηρυχτεί εθνικό πένθος για επτά ημέρες.

Η πόλη είναι γεμάτη σημάδια που καταγγέλλουν την τραγωδία. Κυρίως είναι οι φωτογραφίες των νέων που σκοτώθηκαν στο κλαμπ. Οι φωτογραφίες είναι κολλημένες παντού, σε λάμπες, δέντρα και πόρτες σε όλη την πόλη. Κάτω από τη θλίψη όμως κρύβεται πολύς θυμός.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η άδεια λειτουργίας του νυχτερινού κέντρου αποκτήθηκε παράνομα και ότι ο χώρος δεν διέθετε πυροσβεστήρες και εξόδους κινδύνου, ενώ ήταν κατασκευασμένος από εύφλεκτα υλικά.

Περισσότερα από 20 άτομα έχουν συλληφθεί σε σχέση με την πυρκαγιά, μεταξύ των οποίων κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ο διευθυντής του νυχτερινού κέντρου. Αυτή την εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Κότσανι και στα Σκόπια, με αίτημα τον τερματισμό της διαφθοράς.

Σποραδικά επεισόδια ξέσπασαν στο Κότσανι την Δευτέρα, όταν ομάδα ανθρώπων βανδάλισε μια παμπ που, σύμφωνα με τους διαδηλωτές, διευθύνεται από το ίδιο πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης του “Pulse”.

Αργότερα, εκατοντάδες άνθρωποι κατέβηκαν στο σπίτι του δημάρχου, πετώντας πέτρες και σπάζοντας παράθυρα. Οι αρχές άρχισαν να επιθεωρούν νυχτερινά κέντρα και καφετέριες σε όλη τη χώρα αυτή την εβδομάδα για πιθανές παραβιάσεις της ασφάλειας.

