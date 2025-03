Νέο μήνυμα Ιμάμογλου: «Η σιωπή δεν είναι επιλογή, ούτε θα έπρεπε να είναι»

«Η σιωπή δεν είναι επιλογή, ούτε θα έπρεπε να είναι» αναφέρει σε μήνυμά του στα social media, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη (19/3).

Στην νέα του ανάρτηση, ο Εκρέμ Ιμάμογλου κατηγορεί τον Ταγίπ Ερντογάν για διαφθορά και καλεί τα μέλη του κυβερνώντος κόμματος και την τουρκική δικαιοσύνη να αντιταχθούν στην αδικία.

«Τα γεγονότα αυτά ξεπερνούν τις πολιτικές καταβολές και τα ιδανικά. Αυτό έχει γίνει πλέον ένα ζήτημα που αφορά το έθνος μας, ξεκινώντας από τις δικές σας οικογένειες. Ήρθε η μέρα για να μιλήσετε» τονίζει ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης.

«Ξεκινήσατε αυτό το ταξίδι χωρίς τίποτα άλλο παρά μόνο ένα δαχτυλίδι στο δάχτυλό σας, αλλά τώρα έχετε αμέτρητους λεκέδες για τους οποίους δεν μπορείτε να δώσετε λογαριασμό, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Με αυτά τα βάρη, στοχεύετε σε ολόκληρη την ύπαρξή μου, τη σκληρή δουλειά και την προσπάθεια που εγώ και η οικογένειά μου χτίσαμε επί τρεις γενιές. Επιτίθεστε στην τιμή και την αξιοπρέπειά μας και δεσμεύετε το μέλλον των παιδιών μου. Και τα κάνετε όλα αυτά με μια χούφτα ανειδίκευτων ατόμων. Όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό είναι συνένοχοι στη διαφθορά.

Έχω προβλέψει και προειδοποιήσει το έθνος μου γι’ αυτό. Η ίδια νοοτροπία που κατέσχεσε το δίπλωμά μου θα στοχεύσει και τα δικά σας υπάρχοντα, την τιμή και την περιουσία σας, διαπράττοντας κάθε είδους λεηλασία και επίθεση. Ως έθνος, πρέπει να σταθούμε ενωμένοι απέναντι σε αυτό το κακό. Αυτό είναι το κάλεσμά μου προς το λαό μου: Το έθνος μας είναι μεγαλύτερο.

Καλώ επίσης τα μέλη του δικαστικού σώματος. Προς τις δεκάδες χιλιάδες έντιμους και ηθικούς εισαγγελείς και δικαστές του Ανώτατου Τουρκικού Δικαστικού Σώματος που υπηρετούν με αγάπη για το έθνος τους, σας φωνάζω: Πρέπει να αναλάβετε δράση και να αντιμετωπίσετε αυτή τη χούφτα συναδέλφων σας που αμαυρώνουν το δικαστικό μας σώμα, μας ταπεινώνουν στην παγκόσμια σκηνή και καταστρέφουν τη φήμη μας. Έχω εμπιστοσύνη στο Ανώτατο Τουρκικό Δικαστικό Σώμα. Η σιωπή δεν είναι επιλογή, ούτε θα έπρεπε να είναι.

Τέλος, απευθύνομαι σε όλους τους πολιτικούς που υπηρετούν στο κόμμα ΑΚ και στον κυβερνητικό συνασπισμό του. Τα γεγονότα αυτά ξεπερνούν τις πολιτικές καταβολές και τα ιδανικά. Αυτό έχει γίνει πλέον ένα ζήτημα που αφορά το έθνος μας, ξεκινώντας από τις δικές σας οικογένειες. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε.

Σε αυτή τη χώρα δεν πρέπει να ισχύει το ρητό “ας ζήσει χίλια χρόνια το φίδι που δεν με δαγκώνει”. Αντίθετα, καλώ όλους να δηλώσουν: “Ακόμα και το φίδι που δεν με βλάπτει προσωπικά, δεν μπορεί να βρει καταφύγιο στα εδάφη μας» και να υψώσουν τη φωνή τους αναλόγως.

Το έθνος μας είναι μεγάλο. Η κυριαρχία ανήκει στο έθνος, άνευ όρων και εξαιρέσεων».

