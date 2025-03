Βόρεια Κορέα: Τη δοκιμή αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος επέβλεψε ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε μια δοκιμή του αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος σήμερα, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο της χώρας.

Ο Κιμ ευχαρίστησε την ερευνητική ομάδα, όπως την αποκάλεσε το KCNA, για το σύστημα και είπε ότι η δοκιμαστική βολή απέδειξε ότι είναι «εξαιρετικά αξιόπιστο» και η απόκριση μάχης του είναι «πλεονεκτική».

On March 20, #KimJongUn inspected the test launch of a new anti-aircraft missile weapon system

KJU expressed satisfaction at the launch and thanked the concerned individuals pic.twitter.com/NorbMFfVDR

— North Korean Archives and Library (NKAAL) (@NorthNKAAL) March 20, 2025