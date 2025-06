Βόρεια Καρολίνα: Ένας νεκρός και έντεκα τραυματίες από καταιγισμό πυροβολισμών σε πάρτι

Τουλάχιστον 80 πυροβολισμοί ακούστηκαν το πρωί της Κυριακής (1/6) σε γειτονιά στη δυτική Βόρεια Καρολίνα στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν άλλα 11, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη πάρτι σε οικία, ανέφεραν οι αρχές.

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις μέχρι στιγμής, αλλά οι αρχές πιστεύουν ότι υπήρχαν περισσότεροι από ένας δράστες όταν ξέσπασε το επεισόδιο γύρω στις 12:45 π.μ. την Κυριακή, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Κατόμπα.

Ένα από τα θύματα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ τα υπόλοιπα δέκα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ανέφεραν οι αρχές. Το γραφείο του σερίφη δεν έχει δημοσιοποιήσει τα ονόματα ή τις ηλικίες των θυμάτων, ωστόσο επιβεβαιώθηκε ότι ανάμεσά τους βρίσκονται έφηβοι, καθώς και άτομα στα 20 και 30 τους.

Το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας και το Αστυνομικό Τμήμα του Χίκορι διερευνούν την υπόθεση. Στην έρευνα συνδράμει και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI).

Οι ανακριτές δήλωσαν ότι στο πάρτι συμμετείχαν έως και 100 άτομα, όταν ένα ή περισσότερα άτομα άρχισαν να πυροβολούν, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο WSOC-TV.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι πολλοί από τους παρευρισκόμενους ήταν μαθητές από κοντινά λύκεια και ότι, με την έναρξη των πυροβολισμών, επικράτησε πανικός, με κόσμο να πέφτει στο έδαφος ή να τρέχει για να καλυφθεί.

