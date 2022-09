Βομβιστική επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στην Τουρκία— Δύο τραυματίες

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας όταν εξερράγη βόμβα κοντά σε αστυνομικό τμήμα στην επαρχία της Μερσίνης, στη νότια Τουρκία.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών, η βομβιστική επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 8 το βράδυ της Δευτέρας. Ένας δεύτερος μηχανισμός βρέθηκε σε κοντινή απόσταση και εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη από πυροτεχνουργούς.

Σε εικόνες που προβλήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή της πρώτης έκρηξης και ακολούθως ακούγονται πυροβολισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ αστυνομικών και ενόπλων.

Unfortunately, scary images started to come in Turkey. There was a terrorist attack in Mersin. It is reported that the injured#mersin #turkey #türkiye pic.twitter.com/7pc7WJiS7t

— NOAH (@noahwarpress) September 26, 2022