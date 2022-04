Βλαντίμιρ Πούτιν: Συναντήθηκε με τον γγ του ΟΗΕ στη Μόσχα – Επέστρεψε το μακρύ τραπέζι

Στη Μόσχα υποδέχθηκε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Μάλιστα, ο Ρώσος πρόεδρος υποδέχθηκε τον γγ του ΟΗΕ στη γνωστή αίθουσα με το μακρύ τραπέζι, το οποίο πρωταγωνίστησε τους τελευταίους μήνες στις συναντήσεις που είχε ο Πούτιν με ηγέτες της Δύσης όπως ο Γάλλος πρόεδρος ή ο Γερμανός καγκελάριος.

Στη συνάντηση που είχε στη Μόσχα με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις με την ουκρανική πλευρά θα έχουν «θετικό αποτέλεσμα», ενώ σημείωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζονται διαδικτυακά.

Ανακοίνωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναφέρει πως ο Ρώσος πρόεδρος συμφώνησε «επί της αρχής» για την απομάκρυνση αμάχων από το εργοστάσιο χάλυβα Azovstal, στη Μαριούπολη, με τη συνδρομή του ΟΗΕ και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Putin meets UN secretary general António Guterres in the Kremlin. The long table is back! pic.twitter.com/zjVkHRFL5v

«Θα ακολουθήσουν συζητήσεις μεταξύ του Γραφείου του ΟΗΕ για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων και του ρωσικού υπουργείου Άμυνας», αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση που είχε στη Μόσχα ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Αντόνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Νωρίτερα ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε τη Μόσχα και το Κίεβο να εργαστούν, σε συντονισμό με τον ΟΗΕ, για το άνοιγμα «ανθρωπιστικών διαδρόμων» στην Ουκρανία, με σκοπό την απομάκρυνση του άμαχου πληθυσμού από περιοχές όπου μαίνονται οι εχθροπραξίες.

Putin says Russia won’t sign a peace deal with Ukraine unless it first agrees to “solve the issues of Crimea and Donbas” at least on the working level, meaning accepting losing those parts of its territory for good. pic.twitter.com/0OQakgkp9U

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ απέρριψε πρόταση του Κιέβου για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών στη Μαριούπολη.

“It is clear that there are two different positions on what is happening in Ukraine”

Speaking from Moscow, UN Secretary General Antonio Guterres says “the sooner we end this war the better” for Ukraine, Russia and beyondhttps://t.co/kXDVZ3IGHr pic.twitter.com/7pZfqQKTFq

— BBC News (World) (@BBCWorld) April 26, 2022