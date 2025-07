Βίντεο: Θεαματική έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία – Πύρινη λάβα ξεπηδά από ρωγμή ενός χιλιομέτρου

Ένα ηφαίστειο εξερράγη την Τετάρτη στη νοτιοδυτική Ισλανδία, σύμφωνα με τις Αρχές, με τα τηλεοπτικά Μέσα να μεταδίδουν εικόνες από πυκνούς καπνούς και βίντεο με εντυπωσιακές ροές πυρακτωμένης λάβας.

Αυτό είναι το πιο πρόσφατο επεισόδιο σε μια σειρά εκρήξεων κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, το Ρέικιαβικ, τα τελευταία χρόνια.

Authorities continue to monitor the situation. #Iceland #Grindavík #Sundhnúk pic.twitter.com/qz61qXiqwe

The area was evacuated earlier due to concerns of the imminent eruption.

The Sundhnúksgígar fissure system near Grindavik, Iceland, is currently erupting.



Η έκρηξη σημειώθηκε στη χερσόνησο Ρέικιανες, όπου «το μάγμα εκτοξεύτηκε διασπώντας τον φλοιό της Γης και άνοιξε μια τεράστια ρωγμή μήκους από 700 έως 1.000 μέτρα», σύμφωνα με την Ισλανδική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

In Iceland about an hour ago began another, twelfth in number, eruption of the volcano near Grindavik🇮🇸

The evacuation of nearby settlements has been announced. pic.twitter.com/UmHWHhSUre

