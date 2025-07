Σοκ στο Λος Άντζελες: Παραγωγός του «American Idol» και ο σύζυγός της δολοφονήθηκαν μέσα στην έπαυλή τους

Μια από τις μακροβιότερες παραγωγούς του «American Idol» και ο σύζυγός της, μουσικός, δολοφονήθηκαν μέσα στο σπίτι τους στην Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ, σε μια υπόθεση διπλής ανθρωποκτονίας που οι αρχές συνδέουν με απόπειρα διάρρηξης.

Σύμφωνα με το δίκτυο ABC7, οι Ρόμπιν Κέι και Τόμας Ντελούκα βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμό στο κεφάλι, σε διαφορετικά δωμάτια της πολυτελούς κατοικίας τους στο Ένσινο του Λος Άντζελες.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 22χρονος Ρέιμοντ Μπουρνταριάν, ο οποίος φέρεται να παρέμεινε στο σπίτι για περίπου 30 λεπτά πριν επιστρέψει το ζευγάρι και να τους αιφνιδιάσει, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές δεν εντοπίζουν καμία σχέση του δράστη με τα θύματα και θεωρούν ότι η διάρρηξη ήταν μεμονωμένο περιστατικό, χωρίς σύνδεση με εγκληματικά κυκλώματα.

Την περασμένη Πέμπτη, οι Aρχές δέχθηκαν δύο τηλεφωνήματα που κατήγγειλαν διάρρηξη στο σπίτι, αλλά αποχώρησαν καθώς δεν εντόπισαν ίχνη παραβίασης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη New York Post, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, βιντεοληπτικό υλικό ασφαλείας φέρεται να δείχνει τον ύποπτο να εισέρχεται στην κατοικία, ενώ πλάνα από ελικόπτερο του ABC7 τη Δευτέρα αποκάλυψαν πως μια συρόμενη γυάλινη πόρτα είχε θρυμματιστεί.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν οι αστυνομικοί έλεγξαν το σπίτι πριν ή μετά τη δολοφονία του ζευγαριού.

Η κατοικία, αξίας 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων, περιγραφόταν ως μια από τις μεγαλύτερες και πιο ασφαλείς της περιοχής, περιφραγμένη με ψηλούς τοίχους, ωστόσο κάτοικοι της γειτονιάς δήλωσαν στο NBC Los Angeles ότι η περιοχή έχει αντιμετωπίσει πληθώρα διαρρήξεων τα τελευταία χρόνια.

Η Κέι ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας του «American Idol» επί 15 σεζόν και είχε τιμηθεί με πολλές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και βραβεία του Guild of Music Supervisors.

«Η Ρόμπιν ήταν βασικός πυλώνας της οικογένειας του Idol από το 2009 και ήταν πραγματικά αγαπητή και σεβαστή από όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί της. Θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές μας και εκφράζουμε τη βαθύτατη συμπαράστασή μας στην οικογένεια και τους φίλους της αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε εκπρόσωπος του «American Idol» στο Variety.