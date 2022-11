ΒΙΝΤΕΟ-σοκ στην Κίνα: Γυναίκα γεννά όρθια έξω από μαιευτήριο γιατί δεν πρόλαβε να κάνει τεστ covid

Οι εικόνες από την εκρηκτική κατάσταση στην Κίνα κάνουν τον γύρο του κόσμου τις τελευταίες μέρες. Οι οργισμένες διαδηλώσεις των πολιτών ενάντια στα αυστηρά μέτρα για τον κορονοϊό και η αντιμετώπιση τους από το κινεζικό καθεστώς έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Τις τελευταίες ώρες τον γύρο των social media κάνει ένα βίντεο που δείχνει μια γυναίκα στην Κίνα να γεννάει όρθια στην μέση του δρόμου, έξω από μαιευτήριο στην πόλη Gulan, λόγω της αυστηρής πολιτικής που εφαρμόζει η Κίνα ενάντια στον κορωνοϊό. Η γυναίκα δεν πρόλαβε να κάνει το τεστ για τον κορονοϊό που θα της εξασφάλιζε την είσοδο στο μαιευτήριο.

Graphic warning! I cried when watching this. Woman forced to labor standing in front of Gulan People’s Hospital in Gulan County, Luzhou City, #Sichuan Province, #CCPChina as she didn’t have a #COVID test report!

This is a shame to entire humankind!#ChinaUprising #chinaprotest pic.twitter.com/cwN6ndaiDM

