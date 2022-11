Κίνα: Άρματα στους δρόμους – Ξυπνούν μνήμες από την σφαγή στην πλατεία Τιενανμέν

Άρματα μάχης εμφανίστηκαν στους δρόμους της Κίνας, μετά το αίτημα του κεντρικού οργάνου ασφαλείας της χώρας να κατασταλούν οι διαδηλώσεις εναντίον του καθεστώτος και της μηδενικής πολιτικής που ασκεί ο πρόεδρος Σι Ζινπινγκ.

Το κύριο κινεζικό όργανο ασφαλείας της Κίνας ζήτησε σήμερα την “καταστολή” των “εχθρικών δυνάμεων”, όπως χαρακτήρισε τους διαδηλωτές και τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που έγιναν για τους περιορισμούς που επέβαλαν οι αρχές στην μετακίνηση επικαλούμενες την διάδοση του covid. Οι διαδηλωτές στις μεγάλες πόλεις ζητούσαν και περισσότερες ελευθερίες, αίτημα ου προφανώς δεν άρεσε τις κινεζικές αρχές. Η Επιτροπή Πολιτικών και Δικαστικών Υποθέσεων του κυβερνώντος κομμουνιστικού κόμματος, η οποία έχει την εποπτεία των δυνάμεων της τάξης στη χώρα, δήλωσε ότι είναι “απαραίτητο να κατασταλούν οι δραστηριότητες παρείσφρησης και δολιοφθοράς των εχθρικών δυνάμεων βάσει του νόμου”, σύμφωνα με τα πρακτικά συνεδρίασης, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

#Tanks spotted tonight in #Xuzhou city #CCPChina. Don’t know what they are up to, or whether they’re related to #ChinaProtests #ChinaUprising #BlankPapersRevolution #WhitePaperRevolution in #China pic.twitter.com/iLjlMfIqyQ

— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferzeng97) November 28, 2022