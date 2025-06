Βίντεο: Πιστοί στις Φιλιππίνες είδαν τη μορφή του «Ιησού» στον ουρανό και μίλησαν για «θεΐκό σημάδι» – Η εξήγηση

Μια εντυπωσιακή εικόνα, που πολλοί χαρακτήρισαν ως «βιβλικό σημάδι», καταγράφηκε στον ουρανό της πόλης Νάγκα στις Φιλιππίνες, προκαλώντας δέος στους παρευρισκόμενους.

Καθώς πιστοί είχαν συγκεντρωθεί κοντά στη Βασιλική της Παναγίας της Peñafrancia στις 14 Ιουνίου, ενόψει του Εθνικού Εορτασμού Νεολαίας, ένα σύννεφο φάνηκε να σχηματίζει την εικόνα ενός όρθιου ανθρώπινου σώματος.

Κάποιοι μίλησαν για μορφή που θύμιζε τον Ιησού Χριστό, με κεφάλι, μακριά αέρινα μαλλιά, πόδια και ένα τεντωμένο χέρι.

Ένας από τους παρευρισκόμενους απαθανάτισε τη σκηνή και το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με χιλιάδες χρήστες να αναπαράγουν την εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να τη σχολιάζουν.



«Είναι σημάδι;», έγραψε κάποιος στην πλατφόρμα Χ.

Ένας άλλος σχολίασε: «Ο ουρανός αγγίζει τη γη με τους πιο απρόσμενους τρόπους. Μια υπενθύμιση ότι ο Χριστός είναι πραγματικά μαζί μας… ακόμη και στους ουρανούς από πάνω μας».

Το φαινόμενο συγκέντρωσε περισσότερους από 8.000 προσκυνητές στην περιοχή, οι οποίοι προσήλθαν για να τιμήσουν αυτό που είδαν ως θεϊκό μήνυμα.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι φωνές σκεπτικισμού.



«Πιστεύω στον Ιησού, αλλά αυτό είναι ένα σύννεφο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε ειρωνικά: «Είναι απλώς ένα σύννεφο. Και μοιάζει περισσότερο με την Μπιγιονσέ παρά με τον Ιησού».

Επιστημονικά, τα σύννεφα είναι ένα φυσικό φαινόμενο και σχηματίζονται όταν οι υδρατμοί της ατμόσφαιρας συμπυκνώνονται σε σταγονίδια ή παγοκρυστάλλους, δημιουργώντας σχήματα που εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες.

Το φαινόμενο της παρειδωλίας, δηλαδή η τάση του ανθρώπινου εγκεφάλου να «βλέπει» γνωστά σχήματα μέσα σε ασαφή ή τυχαία μοτίβα, προσφέρει μια πιθανή εξήγηση για την εμπειρία των πιστών στις Φιλιππίνες.

Αντίστοιχο περιστατικό είχε καταγραφεί και το 2017 στην Κολομβία, όταν κάτοικοι της περιοχής Manizales βιντεοσκόπησαν ηλιαχτίδες να διαπερνούν τα σύννεφα και ισχυρίστηκαν πως είδαν τη μορφή του Ιησού στον ουρανό, λίγες ώρες μετά από μια φονική κατολίσθηση που κόστισε τη ζωή σε 17 ανθρώπους.

An unusual light in the sky which locals believed to be Jesus looking over #Manizales,#Columbia,city wiped out by giant #landslide killed 17 pic.twitter.com/UcGbS4F48X

— Hans Solo (@thandojo) April 27, 2017