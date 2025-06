Βίντεο – σοκ: Νταλίκα «χτυπά» εργαζόμενο σε γερανό ανύψωσης στη Λουιζιάνα – «Φλέρταρε» με τον θάνατο

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου, καταγράφει τη στιγμή που εργαζόμενος σε έργα ηλεκτροδότησης χτυπιέται από ένα διερχόμενο φορτηγό 18 τροχών, ενώ βρισκόταν μέσα στο καλάθι ενός γερανού ανύψωσης για να εργαστεί σε ένα φανάρι κυκλοφορίας, στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε αρχικά στο Facebook, δείχνει τον υπάλληλο την ώρα που βρισκόταν μέσα στο καλάθι, όταν το άνω μέρος του φορτηγού το χτύπησε καθώς έστριβε, προκαλώντας την ανατροπή του εργαζομένου μέσα σε αυτό.



Η τοπική αστυνομία ανέφερε πως ο εργαζόμενος υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα και δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η ζώνη ασφαλείας που φορούσε του έσωσε τη ζωή.

🚨#BREAKING: Watch Wild footage as dash camera captured the moment an 18-wheeler struck a utility worker from above leaving him dangling in midair

⁰📌#Denham | #Louisiana⁰⁰Watch wild dashcam footage from Denham Springs, Louisiana, as an electrical worker is seen servicing a… pic.twitter.com/xajVnoOBQN

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 26, 2025