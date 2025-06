Παρίσι: Περιπολικό διασχίζει τους πλημμυρισμένους δρόμους παίζοντας το τραγούδι του «Τιτανικού» – Βίντεο

Καθώς η Γαλλία προσπαθεί να συνέλθει από τη σφοδρή καταιγίδα που έπληξε τη χώρα, εικόνες από το Παρίσι κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, όχι μόνο για τους πλημμυρισμένους δρόμους, αλλά και για μια απρόσμενα συγκινητική στιγμή που χάρισε ένα περιπολικό της αστυνομίας.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα περιπολικό της γαλλικής αστυνομίας διασχίζει τους πλημμυρισμένους δρόμους της πόλης με… την «καρδιά του να συνεχίζει να χτυπά», όπως δηλώνει και η Σελίν Ντιόν στην μπαλάντα της που ακούγεται από τα ηχεία του.

Το «My Heart Will Go On», το εμβληματικό τραγούδι από την ταινία «Τιτανικός», παίζει στη διαπασών καθώς το όχημα «γλιστρά» μέσα από νερά που ξεπερνούν το ύψος των αστραγάλων.



Η εικόνα αυτή, ωστόσο, δεν είναι μόνο χιουμοριστική, καθώς το περιπολικό είχε έναν συγκεκριμένο σκοπό, όπως σημειώνεται από την Daily Mail: οι αρχές ήθελαν «να ανεβάσουν το ηθικό» των κατοίκων που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

«Οι αστυνομικοί προφανώς είχαν στο μυαλό τους το μοιραίο πλοίο – κυλούσαν αργά μέσα από τα νερά του Παρισιού, σαν τον Τιτανικό στον Βόρειο Ατλαντικό», σχολιάζει από την πλευρά του η ταμπλόιντ ιστοσελίδα TMZ.

This police car playing music from the Titanic during last nights flooding in Paris 🤣pic.twitter.com/H5m6waMNfV — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 26, 2025



Παρ’ όλα αυτά, το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη Γαλλία είχε τραγικό απολογισμό. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 τραυματίστηκαν από τις σφοδρές καταιγίδες που σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης.

Όπως μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ένα παιδί 12 ετών σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από δέντρο στη νοτιοδυτική Γαλλία, ενώ ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το όχημά του προσέκρουσε σε πεσμένο δέντρο.

Η καταιγίδα συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους και κεραυνούς και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην πρωτεύουσα, όπου πλημμύρισαν δρόμοι, κόπηκε το ρεύμα σε χιλιάδες κατοικίες, ενώ ακόμα και η στέγη της γαλλικής Βουλής παρουσίασε διαρροή, την ώρα που μιλούσε ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού.

Παρόλο που η καταιγίδα επηρέασε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, η έντονη βροχόπτωση φαίνεται πως επικεντρώθηκε κυρίως στο βορειοανατολικό τμήμα της Γαλλίας και στο Παρίσι.