Κύμα κακοκαιρίας χτυπάει την Γαλλία: Δύο νεκροί από τις καταστροφικές καταιγίδες

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Γαλλία εν μέσω της κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα με σφοδρές καταιγίδες, κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις ανέμους.

Στην νότια Γαλλία ένα 12χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο έπεσε κοντά σε ένα ρέμα. Το παιδί προσπαθούσε να φτάσει σε ασφαλές σημείο με την οικογένειά του, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ένας άνδρας σκοτώθηκε όταν προσέκρουσε με το ποδήλατο του σε δέντρο που είχε πέσει στον δρόμο εξαιτίας της κακοκαιρίας.

25.06.2025#France #Paris #tempête

Wind,hail the size of tangerines,flooded streets,fallen trees in Paris. Several metro stations were closed due to flooding.The thermometer dropped by almost 11.4°C in just 20 minutes.There are dead and injured.@MeteoExpress @CLPRESSFR pic.twitter.com/vE8ByyzgBA

— Climate Review (@ClimateRe50366) June 25, 2025