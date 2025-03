Βίντεο: Πανικός στο κοινοβούλιο της Σερβίας – Βουλευτές της αντιπολίτευσης πέταξαν καπνογόνα

Το κοινοβούλιο της Σερβίας μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη την Τρίτη, καθώς βουλευτές της αντιπολίτευσης πέταξαν καπνογόνα μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση και σε υποστήριξη των φοιτητών που διαδηλώνουν. Το περιστατικό μεταδόθηκε ζωντανά.

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν πριν από τέσσερις μήνες λόγω της κατάρρευσης της οροφής του σιδηροδρομικού σταθμού Νόβι Σαντ, προκαλώντας τον θάνατο 15 ανθρώπων, έχουν εξελιχθεί στον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» για το κυβερνών κόμμα της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, μόλις η κυβερνητική πλειοψηφία υπό το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) ενέκρινε την ημερήσια διάταξη, ορισμένοι βουλευτές της αντιπολίτευσης σηκώθηκαν από τις θέσεις τους, κινήθηκαν προς το προεδρείο και συνεπλάκησαν με τους φρουρούς ασφαλείας.

In the Parliament of Serbia, smoke pyrotechnics are thrown among the deputies. Never seen before pic.twitter.com/TX9xewOOVz — Sprinter Observer (@SprinterObserve) March 4, 2025



Άλλοι πέταξαν καπνογόνα και χειροβομβίδες καπνού, αναφέρει το Reuters, γεμίζοντας με μαύρο και ροζ καπνό την αίθουσα.

🟡 NOW: Smoke bombs in the Serbian parliament. Chaos breaks out as opposition politicians protest against the parliamentary session in support of the massive anti-government student protests that are gripping the country. pic.twitter.com/BbgcO8uIVS — red. (@redstreamnet) March 4, 2025



Η πρόεδρος του κοινοβουλίου, Άνα Μπρνάμπιτς, δήλωσε ότι δύο βουλευτές τραυματίστηκαν, ενώ μία εξ αυτών, η Γιασμίνα Ομπράντοβιτς από το SNS, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Το κοινοβούλιο θα συνεχίσει να λειτουργεί και να υπερασπίζεται τη Σερβία», τόνισε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Το κοινοβούλιο επρόκειτο να εγκρίνει νομοσχέδιο για την αύξηση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων – ένα από τα βασικά αιτήματα των φοιτητών που προχωρούν σε καταλήψεις των σχολών από τον Δεκέμβριο, ενώ διοργανώνουν και μαζικά συλλαλητήρια.

Massive demonstrations in Serbia against the Serbian dictator and his corrupt regime. Vucic must resign. Enough is enough.pic.twitter.com/Q4TxfoxSqT — Foreign policy (@ForeignpolicyWB) December 22, 2024



Επίσης, ήταν προγραμματισμένο να αναγνωριστεί και να γίνει δεκτή η παραίτηση του πρωθυπουργού Μίλος Βούτσεβιτς. Ωστόσο, άλλα θέματα που περιλήφθηκαν στην ημερήσια διάταξη από την κυβερνητική πλειοψηφία εξόργισαν την αντιπολίτευση.