Βίντεο: Οδηγός αυτοκινήτου καταδίωξε ποδηλάτες στον δρόμο – Τον εγκλώβισαν σε πάρκινγκ και του επιτέθηκαν

Στιγμές-σοκ εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στο Λος Άντζελες, όταν ο οδηγός μιας λευκής Mercedes παραλίγο να προκαλέσει μια ανείπωτη τραγωδία, με πολλά θύματα, αφού λίγο έλειψε να συγκρουστεί με μεγάλη ομάδα ποδηλατών που είχαν «καταλάβει» κεντρικό δρόμο της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη West Olympic Boulevard, όπου δεκάδες ποδηλάτες, πολλοί από τους οποίους είναι ανήλικοι, είχαν αποκλείσει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας.

Μια λευκή Mercedes προσπάθησε να περάσει μέσα από την ομάδα με επιθετική οδήγηση, πλησιάζοντας επικίνδυνα τους ποδηλάτες, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media.



Ο οδηγός, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τους ποδηλάτες, διέσχισε τη μεσαία διαχωριστική γραμμή και πέρασε με κόκκινο φανάρι, ενώ οι ποδηλάτες φώναζαν μεταξύ τους «Προσέξτε! Προσέξτε!».

Μετά το περιστατικό στον δρόμο, οι ποδηλάτες φέρεται να καταδίωξαν τον οδηγό και να τον εγκλώβισαν σε έναν χώρο στάθμευσης. Σε σχετικό βίντεο, φαίνεται η ομάδα ποδηλατών να επιτίθεται στον άνδρα, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές, ενώ κάποιοι ανέβηκαν στο αυτοκίνητό του και έσπασαν τα παράθυρα.

NEW: The white Mercedes that was recklessly swerving around bikers in Los Angeles, California, was found by the bike gang.

Let’s just say, they weren’t happy.

The mob of bikers appear to assault the driver and d-stroy his car. pic.twitter.com/MawG4t8fjb

