Βίντεο: Καρέ – καρέ η συντριβή μαχητικού – Η φονική φιγούρα σε στυλ «Top Gun»

Τραγικό θάνατο είχε o πιλότος ενός Yak-130 στο Μπαγκλαντές, το αεροπλάνο του οποίου συνετρίβη.

Πριν από την συντριβή το αεροσκάφος επιχείρησε να κάνει τρεις περιστροφές σε χαμηλό ύψος. Στην τρίτη περιστροφή το Yakovlev χτυπάει στο έδαφος και στην συνέχεια παίρνει φωτιά. Ο πιλότος καταφέρνει να το σηκώσει σε πρώτη φάση, αλλά στο τέλος το εγκαταλείπει μαζί με τον συγκυβερνήτη του.

Και οι δύο έπεσαν σε ποτάμι από το οποίο ανασύρθηκαν ζωντανοί, αλλά ο κυβερνήτης του μαχητικού αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Ο συγκυβερνήτης είναι βαριά τραυματισμένος.

Η επίσημη εκδοχή είναι ότι το αεροπλάνο υπέστη μηχανική βλάβη, ωστόσο οι τρεις περιστροφές παραπέμπουν σε σκηνή από την ταινία Top Gun.

Two pilots attempted a ‘Top Gun-like stunt’ and ejected from the aircraft moments before it scraped along the tarmac.

Pilot Muhammad Asim Jawa and co-pilot, Sohan Hasan Khan were later rescued and taken to a local hospital.#news #fighterjet #aircraft #topgun #airplane #death pic.twitter.com/JJrjUXvVsI

