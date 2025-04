Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή της σύγκρουσης δύο σκαφών με απολογισμό 1 νεκρό και 12 τραυματίες στη Φλόριντα

Τραγικό δυστύχημα συνέβη στην Φλόριντα των ΗΠΑ την Κυριακή (27/4) με έναν νεκρό και δώδεκα τραυματίες έπειτα από σύγκρουση δύο σκαφών. Σύμφωνα με το CTV News, ένα σκάφος για άγνωστη προς το παρόν αιτία προσέκρουσε σε ένα φέρι το οποίο μετέφερε συνολικά 45 τουρίστες στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ γλυπτικής στην άμμο σε περιοχή της Δυτικής Φλόριντα.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου αποτυπώνεται καρέ καρέ η στιγμή της σύγκρουσης των δύο σκαφών. Σε αυτό φαίνεται το φέρι να κινείται με σταθερή ταχύτητα όταν ξαφνικά ένα άλλο σκάφος, γιοτ σύμφωνα με τις περιγραφές των αυτοπτών μαρτύρων, μπαίνει στο πλάνο και με μεγάλη ταχύτητα πέφτει πάνω στο φέρι.

WATCH: FATAL FERRY HIT AND RUN CAPTURED ON WEBCAM

At least 1 dead, 12 injured in ‘mass casualty’ event when boat plowed into ferry in Clearwater Florida before fleeing scene. 6 were seriously injured and two were air-evaced. The ferry came to rest on a sandbar. Initial reports… pic.twitter.com/rPZ0n9N1Vf

— The Space Coast Rocket (@CoastRocket) April 28, 2025