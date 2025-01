Βίντεο – Ισραήλ: Αναχαίτισαν με επιτυχία πύραυλο από την Υεμένη

Οι IDF λένε ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε στο Ισραήλ από την Υεμένη αναχαιτίστηκε επιτυχώς από την αεράμυνα.

Σειρήνες είχαν ηχήσει σε όλο το κεντρικό Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ από φόβους να πέσουν θραύσματα μετά την αναχαίτιση.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή μεγάλες ζημιές.

The Israel Defense Forces (IDF) has confirmed the interception of a ballistic missile launched by Ansarullah from Yemen.

Footage of the interception in central Israel has been released, showcasing the missile defense system in action. pic.twitter.com/DQw2ObxpDD

