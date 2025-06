Βίντεο: Η στιγμή που πύραυλος από το Ιράν πλήττει το νοσοκομείο Soroka στο Ισραήλ

Ένα συγκλονιστικό βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της πρόσκρουσης βαλλιστικού πυραύλου στο νοσοκομείο Soroka στη Μπερ Σεβά, κάνει τον γύρο του διαδικτύου, την ώρα που το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ισραήλ.

Το νοσοκομείο υπέστη άμεσο πλήγμα, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν στιγμές πανικού στους διαδρόμους, με σκόνη και συντρίμμια να καλύπτουν το εσωτερικό του κτιρίου.

«ΕΚΤΑΚΤΟ: Αναφέρεται άμεσο πλήγμα στο Νοσοκομείο Soroka στη Μπερ Σεβά, στο νότιο Ισραήλ. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», έγραψε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου δήλωσε πως το νοσοκομείο υπέστη «εκτεταμένες ζημιές σε διάφορα σημεία. Αυτή τη στιγμή τις αξιολογούμε, συμπεριλαμβανομένων των τραυματισμών. Ζητάμε από το κοινό να μην προσέρχεται στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή».

Νωρίτερα, σειρήνες ήχησαν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο κεντρικό Ισραήλ, με αρκετά ακόμη άμεσα πλήγματα να έχουν καταγραφεί.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης πάνω από το Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ.