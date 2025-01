Βίντεο: Η στιγμή που ο Τραμπ ανακαλύπτει την επιστολή που του άφησε ο Μπάιντεν – «Ίσως χρειάζονταν χρόνια για να τη βρούμε»

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ, καθισμένος στο ιστορικό Resolute Desk του Οβάλ Γραφείου, υπέγραφε τα πρώτα εκτελεστικά διατάγματα του ως 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν φάνηκε να τον απασχολούσε το εθιμοτυπικό της επιστολής που αφήνει ο απερχόμενος πρόεδρος στον διάδοχό του.

Ο Τραμπ υπέγραφε ένα από τα πολλά εκτελεστικά διατάγματα, με την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, όταν ο δημοσιογράφος του Fox News, Peter Doocy, τον ρώτησε αν ο πρόεδρος Μπάιντεν του άφησε μια επιστολή.

«Ίσως να το έκανε. Δεν τη βάζουν στο συρτάρι; Δεν ξέρω», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο, πριν ανακαλύψει έναν λευκό φάκελο με τον αριθμό «47» γραμμένο πάνω του.

«Ευχαριστώ, Peter. Ίσως χρειάζονταν χρόνια για να τη βρούμε», πρόσθεσε ο Τραμπ, αποκαλύπτοντας την επιστολή.

WATCH: A great moment as Fox’s Peter Doocy asks President Trump if Joe Biden left a traditional letter for him in the drawer of the Oval Office desk. Trump looks in the drawer and finds the letter! pic.twitter.com/62NjCPICo6

— TV News Now (@TVNewsNow) January 21, 2025