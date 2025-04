Βίντεο: Η Κίνα αποκαλύπτει το νέο της μαχητικό αεροσκάφος έκτης γενιάς – Τα πλεονεκτήματα του J-36

Νέες εικόνες ενός από τα πιο σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη της Κίνας. Πρόκειται για το J-36 που έχει τρεις κινητήρες αλλά σχεδιάστηκε χωρίς ουρά.

Αν και δεν είναι σαφές πότε ακριβώς λήφθηκαν οι εικόνες, εμφανίστηκαν την περασμένη Δευτέρα στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν το αεροσκάφος να πετά πάνω από έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στην αεροπορική βάση της Chengdu Aircraft Industry Group, το εργοστάσιο στην επαρχία Σιτσουάν, όπου πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε το νέο μαχητικό.

Οι εικόνες του J-36 είχαν εμφανιστεί για πρώτη φορά στα κοινωνικά μέσα της Κίνας το προηγούμενο έτος, καταφέρνοντας γρήγορα να τραβήξουν την προσοχή των ειδικών στα αεροσκάφη και των στρατιωτικών αναλυτών, με περισσότερες να εμφανίζονται τον περασμένο μήνα.

New footage and images of China’s 6th generation J-36 stealth jet during test flights. pic.twitter.com/9bYfBhwUWs



Το J-36 θεωρείται μαχητικό έκτης γενιάς, ενσωματώνοντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας stealth, των ηλεκτρονικών συστημάτων, της μηχανικής και του σχεδιασμού.

🚀Flights of the Future: New Video of China’s Futuristic Fighter Jet Causes a Stir

New images have emerged of one of China’s futuristic fighter jets, a three-engine, tailless flying wing aircraft that Western analysts have dubbed the J-36.

🌐The fighter jet flies over a highway… pic.twitter.com/cNLOYjN6jc

— NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2025