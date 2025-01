Βίντεο: Χαμός σε πτήση – Επιβάτης έβριζε και πετούσε αντικείμενα στο πλήρωμα του αεροπλάνου

Μια άκρως επεισοδιακή πτήση της Fiji Airways από το Σαν Φρανσίσκο προς το Νάντι των Φίτζι πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο (18/01), όταν μια γυναίκα βρέθηκε σε κατάσταση μέθης και άρχισε να ουρλιάζει και να προκαλεί αναστάτωση στο πλήρωμα και στους συνεπιβάτες της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το news.com.au, το πλήρωμα φαίνεται να προσπαθεί να περιορίσει τη γυναίκα και να καλύψει το στόμα της με ταινία, καθώς αρνούνταν να σταματήσει να φωνάζει και να εκτοξεύει ύβρεις. Αυτόπτης μάρτυρας, που προτίμησε να παραμείνει ανώνυμος, δήλωσε ότι η κατάσταση ξέφυγε περίπου στα μισά της 11ωρης πτήσης.

«Το πλήρωμα αναγκάστηκε να περιορίσει και να καλύψει το στόμα της γυναίκας με ταινία, καθώς τα σχόλιά της ήταν ιδιαίτερα ρατσιστικά και χυδαία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα, που ταξίδευε με τον σύζυγό της, καθόταν σε διαφορετική θέση από εκείνον, κάτι που φαίνεται πως πυροδότησε την ένταση. «Ο σύζυγός της ζήτησε να καθίσει αλλού όταν η γυναίκα άρχισε να ανεβάζει τη φωνή της», σημείωσε ο μάρτυρας. «Η διαμάχη της με το πλήρωμα ξεκίνησε όταν εκείνοι αρνήθηκαν να της πουν πού είχε μετακινηθεί ο σύζυγός της».

Η συμπεριφορά της γυναίκας χειροτέρεψε, καθώς, σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, «προκαλούσε μεγάλο άγχος στους γύρω επιβάτες και το πλήρωμα, φωνάζοντας, βρίζοντας και πετώντας αντικείμενα, όπως ποτήρια, στα μέλη του πληρώματος». Σε μια φάση, μάλιστα, «χτύπησε τα χέρια μιας αεροσυνοδού».

Το βίντεο δείχνει το πλήρωμα να μετακινεί τη γυναίκα στο πίσω μέρος του αεροπλάνου και να προσπαθεί να καλύψει το στόμα της με ταινία, καθώς εκείνη συνέχιζε να φωνάζει και να προκαλεί.

A drunk passenger was restrained with duct tape on board a @FijiAirways flight from San Francisco to Nadi. #fijinews #Fiji pic.twitter.com/Ox8Ohc9awQ

— Duavata News (@DuavataMedia) January 23, 2025