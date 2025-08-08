Βίντεο: Αερόστατο έπεσε σε οροφή σχολείου μπροστά στα μάτια έντρομων κατοίκων – «Νόμιζα ότι θα πέσουν έξω»

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην πρώτη ημέρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Αερόστατων στο Μπρίστολ της Βρετανίας, όταν ένα αερόστατο συνετρίβη στη στέγη του δημοτικού σχολείου Oasis Academy Connaught.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί, κοντά στο προγραμματισμένο σημείο προσγείωσης του αερόστατου.

Βίντεο δείχνουν το αερόστατο να πετά χαμηλά προτού χτυπήσει στη στέγη του σχολείου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τη στιγμή που το καλάθι γέρνει στην προσπάθειά του να ξαναπάρει ύψος, λέγοντας πως «έμοιαζε σαν να επρόκειτο να πέσουν έξω οι άνθρωποι».



Ευτυχώς, το αερόστατο κατάφερε να ανακάμψει και να υψωθεί ξανά, περνώντας πάνω από το κτίριο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η 22χρονη Στέφανι, κάτοικος της περιοχής, κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης και δήλωσε: «Σκέφτηκα “αυτό πετάει κάπως χαμηλά” και πάτησα εγγραφή. Το καλάθι έγερνε – έμοιαζε σαν να επρόκειτο να πέσουν έξω. Πρέπει να ήταν τρομακτικό».



Το συγκεκριμένο αερόστατο συμμετείχε στο Bristol International Balloon Fiesta, το οποίο ξεκίνησε σήμερα και πρόκειται να συνεχιστεί όλο το Σαββατοκύριακο.