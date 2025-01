Βίντεο: 27χρονη έπαθε εγκαύματα από τα πυροτεχνήματα της Πρωτοχρονιάς

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο, όπου μια γυναίκα στη Βραζιλία, ενώ θαυμάζει τα πυροτεχνήματα της Πρωτοχρονιάς, βλέπει το φόρεμα και το στήθος της να πιάνουν… φωτιά.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται η 27χρονη Μπιάνκα Μιράντα να έχει ανοίξει το παράθυρο του σπιτιού της στην πόλη Ναβεγκάντες προκειμένου μαζί με τον σύζυγό της να δουν το σόου με τα πυροτεχνήματα για το 2025.

Ξαφνικά, όμως, η 27χρονη αρχίζει να ουρλιάζει καθώς τα πυροτεχνήματα την χτύπησαν στο στήθος.

Um casal de gaúchos estava celebrando a virada de ano na praia central de Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina, quando um dos fogos de artifício da queima programada atingiu a mulher. Ela sofreu queimaduras em 20% do corpo, incluindo o tórax e as mãos. O casal faz um… pic.twitter.com/jnItbVxaBB

