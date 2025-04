Βίντεο: 11χρονη έπεσε θύμα βίαιης επίθεσης από άνδρα επειδή πίστευε ότι του πέταξε αυγά – «Σε παρακαλώ, δεν έκανα τίποτα»

Ένα περιστατικό-σοκ καταγράφηκε στη Φλόριντα στις ΗΠΑ, όταν ένας άνδρας ακινητοποίησε με τη βία ένα 11χρονο κορίτσι, πιστεύοντας λανθασμένα ότι εκείνη ήταν υπεύθυνη για μια σειρά από επιθέσεις με αυγά στο σπίτι του.

Ο 43χρονος Marius Mutu συνελήφθη και κατηγορείται για βιαιοπραγία και παράνομη κατακράτηση ανηλίκου.

Σύμφωνα με τις αρχές και μαρτυρίες περιοίκων, ο Mutu κυνήγησε τη μικρή που έτρεχε πανικόβλητη, την ακινητοποίησε στο έδαφος και την κρατούσε βίαια, παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις της για βοήθεια.

«Σε παρακαλώ, δεν έκανα τίποτα. Ορκίζομαι στη ζωή μου. Βοήθεια», φώναζε το κορίτσι, ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από τα χέρια του.

Σε βίντεο που κατέγραψαν γείτονες από παρακείμενο μπαλκόνι, ο Mutu φαίνεται να προσπαθεί να συγκρατήσει τα χέρια της μικρής και να την κρατήσει στο έδαφος, ενώ εκείνη βρίσκεται σε κατάσταση πανικού.

NEW: Florida man was arrested for attacking an 11-year-old girl he believed was throwing eggs at his apartment

Deputies responded to reports of an assault on an 11-year-old girl Saturday

Marius Mutu, 45, told deputies he went after the girl because he believed she was throwing… pic.twitter.com/2UwrSL7cx0

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) April 22, 2025