Βενεζουέλα: Πάνω δεκαέξι τόνοι κοκαΐνης έχουν κατασχεθεί από το Μάρτιο

Πάνω από δεκαέξι τόνοι κοκαΐνης έχουν κατασχεθεί στη Βενεζουέλα από τον Μάρτιο στο πλαίσιο της επιχείρησης «Relámpago» («Αστραπή»), η οποία συνεχίζει να διενεργείται σε περιοχή γειτνιάζουσα με την Κολομβία, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

«Συνολικά» κατασχέθηκαν ως αυτό το στάδιο «16.308 κιλά κοκαΐνης εξαιρετικά υψηλής καθαρότητας» στην περιοχή αυτή στο δυτικό τμήμα της χώρας, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο κ. Καμπέγιο, που ήδη είχε κάνει λόγο περί κατάσχεσης σχεδόν 10 τόνων στα τέλη του περασμένου μήνα.

