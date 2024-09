Τζον Άστον: Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο σκληρός «μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς»

Ο ηθοποιός Τζον Άστον, γνωστός για την ερμηνεία του ως αστυνομικός στη δημοφιλή σειρά ταινιών «Ο Μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη στο Ft. Collins του Κολοράντο, μετά από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του στο TMZ.

Με μια πορεία που περιλάμβανε πάνω από 200 συμμετοχές σε κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και θεατρικές παραγωγές, ο Τζον Άστον άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην αμερικανική ψυχαγωγία. Οι πρώτες του εμφανίσεις περιλαμβάνουν ταινίες όπως το “An Eye for an Eye” (1973), το “So Evil, My Sister” (1974) και το “Breaking Away” (1979). Ένας από τους πιο αξιοσημείωτους ρόλους του ήταν στο θρίλερ “Gone Baby Gone” (2007), σκηνοθετημένο από τον Μπεν Άφλεκ.

Ο ρόλος που εκτόξευσε την καριέρα του ήρθε το 1984, όταν πρωταγωνίστησε στο “Ο Μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς” δίπλα στον Έντι Μέρφι. Η επιτυχία της ταινίας ήταν τεράστια, με τον Άστον να εμφανίζεται σε τρεις από τις τέσσερις ταινίες της σειράς (1984, 1987 και 2024). Η πιο πρόσφατη προσθήκη, η οποία προβλήθηκε φέτος μέσω του Netflix, τον βρήκε στον ρόλο του αρχηγού της αστυνομίας.

Η οικογένειά του ζήτησε όσοι το επιθυμούν να κάνουν δωρεές στη μνήμη του στην Pathways Hospice Care.

Ο συνάδελφος και φίλος του, Τζατζ Ράινολντς, αποχαιρέτησε τον Άστον με ένα συγκινητικό μήνυμα, αναφέροντας:

«Το βράδυ της Πέμπτης, ο Τζον φαινόταν σαν να κοιμόταν, αλλά οι Yankees έπαιζαν. Κέρδισαν το παιχνίδι, κατέκτησαν την κατηγορία, και μετά ο Τζον έφτασε στο σπίτι. Σαράντα χρόνια γέλια, μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Ο Τζον έζησε τη ζωή του στο έπακρο. Αδερφέ μου, συνεργάτη μου, λοχία μου – Σ’ αγαπώ. Δεν υπάρχει κάπνισμα στον Παράδεισο, Τζον».

Η θλίψη για την απώλεια του Άστον είναι διάχυτη στον κόσμο της ψυχαγωγίας, καθώς άφησε πίσω του μια σημαντική κληρονομιά που θα συνεχίσει να εμπνέει τις μελλοντικές γενιές.