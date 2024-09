Κλιματική κρίση: Ιταλία και Ελβετία επανακαθορίζουν τα σύνορά τους στις Άλπεις – Αναγκάζονται από το λιώσιμο των παγετώνων

Η κλιματική κρίση κάνει ακόμα πιο έντονες τις συνέπειές της, με την Ελβετία και την Ιταλία να προχωρούν στον επανακαθορισμό των συνόρων τους, καθώς οι παγετώνες που λιώνουν αλλάζουν τα ιστορικά καθορισμένα τους γεωγραφικά όρια.

Όπως αναφέρει ο Guardian, oι δύο χώρες, συμφώνησαν στις τροποποιήσεις κάτω από την κορυφή Matterhorn, μια από τις υψηλότερες κορυφές στην Ευρώπη, η οποία διασχίζει την περιοχή Zermatt της Ελβετίας και την κοιλάδα Aosta της Ιταλίας..

Οι παγετώνες στην Ευρώπη, την ήπειρο με τη μεγαλύτερη θέρμανση παγκοσμίως, υποχωρούν με επιταχυνόμενο ρυθμό λόγω της κλιματικής κατάρρευσης που προκαλείται από τον άνθρωπο.

«Σημαντικά τμήματα των συνόρων ορίζονται από τη λεκάνη απορροής ή τις κορυφογραμμές των παγετώνων, το φιρί ή το αιώνιο χιόνι», ανέφερε η ελβετική κυβέρνηση σε δήλωση που επικαλείται το Bloomberg. «Αυτοί οι σχηματισμοί αλλάζουν λόγω της τήξης των παγετώνων».

CLIMATE CHANGE BORDERS

Switzerland and Italy have redrawn the border beneath the Matterhorn, as melting glaciers shift the historically defined frontier.

Glaciers are retreating at an accelerated pace because of human-caused climate breakdown.

On some glaciers there’s no ice left pic.twitter.com/iY91TYdBvA

