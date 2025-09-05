Τζο Μπάιντεν: Υποβλήθηκε πρόσφατα σε επέμβαση αφαίρεσης καρκινικών κυττάρων

Enikos Newsroom

διεθνή

Ο Τζο Μπάιντεν βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο εξαιτίας της υγείας του, καθώς υπεβλήθη σε νέα επέμβαση για αφαίρεση καρκινικών κυττάρων από το δέρμα του. Το γραφείο του ανακοίνωσε ότι αναρρώνει ικανοποιητικά, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται με τη μέθοδο Mohs, μια τεχνική που εφαρμόζεται για τις πιο συνηθισμένες μορφές καρκίνου του δέρματος.

Στην επέμβαση οι γιατροί αφαίρεσαν διαδοχικά στρώματα ιστού μέχρι να εξαλειφθούν όλα τα καρκινικά κύτταρα. Αν και η ημερομηνία δεν έγινε γνωστή, ο Μπάιντεν είχε φωτογραφηθεί στα τέλη του περασμένου μήνα σε εκκλησία στο Γκρίνβιλ του Ντέλαγουερ, με εμφανές τραύμα στο κεφάλι.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 82χρονος πολιτικός έρχεται αντιμέτωπος με ανάλογο πρόβλημα. Στη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο είχε χρειαστεί και πάλι να χειρουργηθεί για αφαίρεση καρκινικών κυττάρων. Τον Μάρτιο του 2023, σε καθιερωμένο ιατρικό έλεγχο, οι γιατροί εντόπισαν καρκινική βλάβη στο στήθος του και την αφαίρεσαν. Ο προσωπικός του γιατρός, Κέβιν Ο’ Κόνορ, είχε τότε ανακοινώσει ότι η βιοψία έδειξε βασικοκυτταρικό καρκίνωμα και είχε διαβεβαιώσει πως «όλος ο καρκινικός ιστός αφαιρέθηκε με επιτυχία» και «δεν χρειάζεται περαιτέρω θεραπεία». Την ίδια χρονιά, η σύζυγός του Τζιλ Μπάιντεν είχε αφαιρέσει δύο καρκινικές βλάβες, μία πάνω από το μάτι και μία στο στήθος της, που επίσης είχαν διαγνωστεί ως βασικοκυτταρικό καρκίνωμα.

Τα ζητήματα υγείας του Μπάιντεν επανήλθαν στο δημόσιο διάλογο μετά την κακή παρουσία του στο ντιμπέιτ του Ιουνίου 2024, που προκάλεσε εσωτερικές αντιδράσεις στο κόμμα του. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ανακοίνωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του για τις εκλογές, σε μια κίνηση που άλλαξε άρδην το πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ.

Τον Μάιο της ίδιας χρονιάς είχε αποκαλύψει ότι πάσχει από επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη με μεταστάσεις στα οστά. Το γραφείο του ανέφερε ότι ακολουθεί πολλαπλές θεραπείες, ενώ οι γιατροί έκαναν λόγο για «ορμονοευαίσθητο καρκίνο», κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί θετικά στη θεραπευτική αγωγή. Η ανακοίνωση είχε προκαλέσει συγκίνηση και κύμα συμπαράστασης από Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι του ευχήθηκαν γρήγορη ανάρρωση. Ωστόσο, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ και στενοί συνεργάτες του αμφισβήτησαν αν ο Μπάιντεν γνώριζε την έκταση της ασθένειάς του όσο βρισκόταν στην προεδρία και αν το γεγονός αποκρύφτηκε από τους συνεργάτες του, ανάμεσά τους και τον γιατρό Ο’ Κόνορ.

